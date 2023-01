Sustituyendo a la CREG

El presidente Gustavo Petro finalmente informó este jueves, desde Duitama (Boyacá), una decisión que estaba anunciada desde septiembre de 2022; esto es, que asumirá las facultades para regular y controlar las tarifas de los servicios públicos.

No es imaginable ahora cómo el jefe de Gobierno podrá crear y encausar las políticas generales de administración de servicios públicos domiciliaros que, según sus palabras, estarán vinculadas con agua y luz, pues desde las leyes de 1994 la cabeza de la Rama Ejecutiva del Poder Público optó por delegar esas funciones en las Comisiones de Regulación de Energía y Gas (CREG), y de Agua, Alcantarillado y Aseo (CRA).

La motivación principal de esta revolucionaria decisión, que a no dudarlo está fincada en la Constitución Política, deviene de los incrementos inclementes en las tarifas de energía eléctrica en todo el país, pero, singularmente, en la Costa Caribe.

No es imaginable ahora cómo, semejante labor técnica y jurídica, las puede asumir el hombre más ocupado del país, pues deberá sustituir a una organización que como la CREG, cuenta con seis comisionados dedicados exclusivamente a esas materias, máxime si sus otros tres integrantes pertenecen al alto gabinete del Gobierno en ejercicio (los ministros de Minas y Energía, y de Hacienda, y el director del DNP).

Sin embargo, puede entenderse por qué a la mayoría de la población le cae bien la decisión del presidente Petro. Por años, pero singularmente en 2022, miles de usuarios del Caribe vienen protestando por las alzas en los recibos de la luz, lo que llevó al nuevo Gobierno a proponer un Pacto por la Justicia Tarifaria, que finalmente aceptaron la mayoría de comercializadoras y distribuidoras de energía en el país, pero que en la práctica, al menos para los costeños, no ha supuesto una reducción aceptable en los recibos de luz.

Si lo que el presidente está pensando es en un proceso que reduzca sensiblemente las tarifas sin afectar la estabilidad, confianza y solidez del sector energético, bienvenido el experimento; pero si los pasos que se den se limitarán a un mero control de precios sin soportes ni criterios técnicos, las consecuencias pueden ser desastrosas en la medida que de experiencias similares en países vecinos, se ha arribado a la escasez de generación, transmisión y comercialización de los servicios públicos, a su encarecimiento y a la reducción de la oferta, para tragedia de los usuarios.

Eso sí, y hay que decirlo sin ambages, en el caso del sector eléctrico, la CREG le abrió las puertas a esa decisión: desde hace años no ha sabido despejar las creencias, aunque pudieran no ser ciertas, sobre su incapacidad de autorreformarse, de no disimular una preferencia por favorecer a las empresas de Medellín y Bogotá, o a los oligopolios de los generadores hídricos.

¡Es que hay veces que el afectado provoca su propio daño!