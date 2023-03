Sin control y sin modelo

Todo comenzó con un aparente hecho aislado. Quienes advirtieron que la crítica era porque las playas estaban en manos de los nativos y no de los grandes grupos económicos, no presentían que el asunto no se trataba de en manos de quiénes está un destino turístico o no, sino de cuál es el modelo que el Estado permite o patrocina que se ejecute en su territorio.

Esa realidad se ha ido revelando de forma acelerada en relación con distintas playas turísticas de la ciudad, de las cuales son epítomes Playa Blanca y Barú.

Lo que se inició como un asunto singular, con el paso del tiempo, a raíz de la frecuencia inusitada de hechos inadmisibles en un ambiente de competitividad turística entre las distintas ciudades nacionales y extranjeras que son tocadas por el Mar Caribe, en donde abundan islas y balnearios continentales que gozan de gobiernos con plena claridad sobre la clase de atención que hay que brindar a los visitantes, para fortalecer el destino y hacerlo sostenible, Cartagena de Indias, por el contrario, profundiza un modelo perdedor que poco a poco irá acabando con la buena fama que tanto trabajo costó ganar.

Los momentos de pánico que vivieron varios turistas cuando lancheros protagonizaron una disputa en medio de la multitud en Playa Blanca; o en Cholón, en el que un grupo de nativos y visitantes se enfrentaron a puños, botellas e incluso con armas blancas, para no mencionar sino dos de entre muchos casos peligrosos, grotescos y ramplones. O los reiterados accidentes, sobre todo en Cholón, en el que turistas resultan lesionados o muertos con las propelas de embarcaciones. Ni qué decir de los homicidios, sin mencionar el del fiscal Pecci. O las estafas y sobrecostos a turistas. O el implacable daño a uno de los ecosistemas más valiosos para el país.

Se hacen operativos de control de aforos para prevenir sobrecupos y desmanes, para controlar el desorden y la irresponsabilidad de los operadores formales e informales, como los que prestan servicios de diversión en lanchas que jalan inflables o motos acuáticas que causan frecuentes accidentes.

Los cierres temporales de playas son paliativos que tranquilizan la conciencia; pero no significan nada o muy poco frente al desastre que se vive cada día en esos lugares.

No es posible convertir a Playa Blanca y Cholón en destinos sostenibles sin la participación de los nativos, y de quienes, no siéndolo, se han aprovechado de la supuesta autonomía de los raizales para apropiarse de sus negocios, singularmente de gentes de otras regiones y extranjeros.

Está probado que allí los procesos de autorregulación y control interno no sirven.

Sin un diseñado, planificado, sistémico, estratégico y permanente acompañamiento interinstitucional, podemos decir que ese caos sin dolientes se devolverá contra los nativos y la ciudad; desde ya hay que pensar en qué se hace con ellos cuando ya no haya nada qué hacer.