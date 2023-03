Shakira, Day, Aida, o la infidelidad

Tres casos en donde, más que el dinero, lo que ha desatado su difusión pública corresponde a la vulneración de la fidelidad. Por un lado, los contradictores del clan Char han regresado al país a la excongresista Aida Merlano Rebolledo. Responderá por fraude al sufragante, concierto para delinquir y fuga de presos.

Un caso similar es el que atraviesa la expareja del hijo mayor del presidente, Day Vásquez, quien reveló al público el presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro.

Y el tercer caso es mucho más famoso. Se trata de Shakira, quien descubrió que Gerard Piqué le fue infiel cuando se dio cuenta que otra persona estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a su entonces marido no le gustaban.

La característica de los tres afamados casos es que las tres protagonistas pusieron en el debate público el costo inimaginable de la infidelidad. En relación con Day Vásquez y Shakira, pueden posar como las traicionadas. En el de Aida Merlano la diferencia estriba en que no era esposa de ninguno de los gamonales políticos a los que inculpó penalmente.

Pero en estos, como en tantos otros casos, la característica común reside en la infidelidad, conducta que, a pesar del avance de los tiempos, tiene el potencial de remover las bases sociales y la cultura de la buena conducta en una de las instituciones más atacadas en años recientes, el vínculo matrimonial.

La fidelidad, que anda en sus épocas bajas, hay que traerla a debate. La modernidad líquida en la que vivimos, en que las realidades sólidas de generaciones que nos preceden, como el pudor o el matrimonio para toda la vida, se vienen desvaneciendo, la infidelidad aún sigue causando hecatombes.

La fidelidad, catalogada como virtud, tiene más raigambre cuando de ilaciones amorosas se trata, pues es requisito indispensable para lograr relaciones estables y duraderas, pero sobre todo, está íntimamente vinculada a otra virtud, la de la lealtad.

Sin embargo, la verdadera fidelidad no es la que depende de a quién se quiere profundamente o no. Se es fiel a fondo cuando hay coherencia entre lo que se piensa y los que se hace, independientemente de la persona amada. Por ello, hay quienes no le son fieles ni a parejas maravillosas. No lo pueden ser porque carecen del concepto de fidelidad.

La traición entonces desplaza al respeto del otro, precisamente porque no se es coherente consigo mismo en la intimidad del alma. Las personas así no suelen ser confiables, y no es extraño verlas ocupando posiciones y dignidades públicas.

Los infieles que mandan o gobiernan han tratado siempre de legitimar esta conducta, y logran hacer ver como una subespecie anormal a quien defiende la fidelidad.

Pues bueno, allí están las consecuencias. Ningún sino del tiempo, por más que se esfuerce, puede revelarse impunemente contra los valores fundantes de sociedades sanas y funcionales.