Sentido de Estado

Tomar partido a favor de Hamás o de Israel en estos momentos no debería ser una ligereza. Por el contrario, debido a los alcances históricos, sociológicos, religiosos, económicos y humanos, requiere de la más aplicada prudencia, singularmente cuando hacerlo puede comprometer al Estado colombiano.

El camino empleado por el presidente de la República para adoptar una posición sobre ese conflicto, justo en el peor momento debido a que en curso se encuentra un estado de guerra declarada y están en juego vidas inocentes, particularmente, por sus características de que no se trata de una conflagración entre Estados sino entre un grupo calificado por un nutrido grupo de naciones como terrorista y un país con todas sus estructuras constitucionales en funcionamiento, es, por decir lo menos, un error culpable.

La Diplomacia es la ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre un Estado y otros, con lo cual supone un altísimo grado de responsabilidad de quienes tienen a su cargo fijar las posiciones oficiales frente a la comunidad internacional, razón por la que una república con cierto grado de seriedad no le otorga a una sola persona esa función; de hecho, una definición común de diplomacia señala que es el “conjunto de personas e instituciones que se ocupan en un Estado de los intereses y las relaciones con los demás Estados”.

Que el presidente haya decidido fijar la posición de Colombia a través de una red social como X, sin implicar al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se asientan profesionales avezados en la ciencia de la Diplomacia, es un error elemental, pues pone en riesgo los intereses del Estado colombiano.

Los palestinos que viven en Colombia no han expresado su apoyo a Hamás; son colombianos de paz que no patrocinan actos de violencia como los que ha protagonizado Hamás en su incursión en territorio israelí. Podrán alegar que motivos como la ocupación militar padecida, o la confiscación de tierras palestinas para construir asentamientos para colonos judíos, y otras más, son razones que para ellos explican parte de lo que está ocurriendo; pero ninguno ha justificado el secuestro o el asesinato masivo de niñas, niños, jóvenes, ancianos, o la violación de mujeres y más atrocidades, que no tienen relación con una acción armada dentro de los actos de guerra.

Los pronunciamientos presidenciales desaforados por la red X no solo desinstitucionalizan la diplomacia del país; también dañan al mismo presidente. No basta sino mencionar el apoyo que consistentemente ha recibido desde su campaña y hasta ahora de la comunidad judía, que seguro no esperaba de él una posición contra el pueblo palestino debido a que Colombia ya le reconoció su estatus de Estado independiente desde 2018, pero sí una condena por la brutalidad del ataque de Hamás contra la población civil.

Más sentido de Estado y menos X, se espera.