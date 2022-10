“Señor, ¡no me haga duro!”

No es posible imaginar el dolor ajeno hasta que, de alguna manera, nos tocan el propio corazón.

Por lo mismo, no es posible imaginar la magnitud de lo que ocurre en las noches cartageneras, y el porqué de nuestra insistencia en que se prohíba el comercio sexual en el Centro Histórico, hasta que no se presencia el oprobio personalmente.

Después de leer la columna de Henry Vergara Sagbini que publicamos ayer, bajo el título que hoy tomamos para este editorial, no es posible contener la rabia ni evitar que surja el dolor en el propio corazón, al concluir la cruel historia que nos cuenta en el más reciente de sus habituales artículos este apóstol de la medicina y ciudadano ejemplar.

Nos narró lo que le tocó vivir; no es un chisme que le contaron. La pesadilla que se alojó en el fondo de su conciencia no pudo guardarla más, pues se refiere a la infamante esclavitud sexual de niñas, niños y adolescentes en Cartagena, singularmente en el casco histórico al que, con razón, el doctor Vergara denomina el ‘Corralito de condones’, en donde terceros inconsultamente decidieron apropiarse para desplegar el más horrendo negocio ilícito a cielo abierto ante la impotencia de la ciudadanía que, con razón, se siente ofendida de la permisión de sus autoridades civiles.

Por eso no ofende, sino que resume la sensación que pesa en el ambiente de entre los que han presenciado lo que ocurre en plazas y calles del Centro, su contundente afirmación en cuanto a que “Cartagena apesta”, pues parece que no hay modo de detener la marcha de los menores que deambulan en las noches en el sector amurallado y sus alrededores, “exhibidos, a infierno abierto, mercancía bichecita, sin mácula de venéreas...”, son sus gráficas palabras.

“¡Papi, dile al señor que no me haga duro, que no me duela, que no demore mucho!”. Ese impactante testimonio que nos narra nuestro columnista tendría que resonar entre las personas que pueden decidir hasta cuándo el Centro será la zona de tolerancia más afrentosa de Cartagena.

Coincide el artículo con la noticia de los operativos que están haciendo las autoridades para prevenir esa explotación sexual en el Centro, incluso con cierre de un establecimiento nocturno y la requisa a más de 5 mil personas y 500 vehículos. Pero de poco servirá mientras se tolere el comercio sexual en el casco histórico.

Cuando se privilegia la licencia para hacer lo que se quiera bajo el prurito de la libertad mal entendida, aún por encima del negocio criminal que se refugia en supuestos derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, es inevitable que el crimen se apodere de los espacios que la decencia, derrotada, cede.

No es difícil imaginarse lo atractiva que se ha vuelto Cartagena para el turismo de depredadores sexuales sabiendo que se ha regado la especie de que aquí hay licencia para hacer lo que venga en gana.

Hay que parar esta masacre de almas.