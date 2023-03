Ruido en el gabinete

Salvo que en privado el presidente Gustavo Petro haya renovado acuerdos sólidos e inconfesables con los representantes de la coalición de Gobierno en la reunión del pasado lunes, a la que asistieron los jefes de los Partidos Liberal, Conservador y de La U, es improbable que la reforma a la Salud pase tal y como fue diseñada por el Ministerio del ramo.

El que ese proyecto llegue incólume a la sanción presidencial dejó de ser una posibilidad desde cuando el jefe de la coalición gobernante en el Congreso y presidente del Senado, Roy Barreras, se fue lanza en ristre contra apartes de su contenido y, sobre todo, contra la ministra Corcho. Entonces quedó claro que los parlamentarios aliados no le entregarían las facultades legislativas a la Casa de Nariño, al menos en materia del Sistema de Salud de los colombianos.

Por supuesto, la actitud displicente y arrogante de la ministra ante el senador Barreras, contribuyó fehacientemente a un desplante tan contundente de este, que el presidente de la Cámara, David Racero, llegó a afirmar que Barreras asumió la voz de la oposición.

Racero, a su vez, ha reconocido que la reforma no pasará tal y como la ha presentado el Gobierno; sabe muy bien que el precio de mantener la coalición, además de lo que se sazone en Palacio, depende del trato respetuoso y conciliador con sus compañeros de bancada y, singularmente, con liberales, conservadores y de los demás partidos que no acompañaron al presidente en su elección, pero que no se declararon en oposición para este cuatrienio.

Lo que queda por ver es cuánto tiempo durará la coalición si el presidente no aceita lo suficiente la maquinaria de los partidos que no integran el Pacto Histórico (PH). Una forma clara de medir el nivel de compromiso de los aliados de los otros partidos será ver las caras de quienes sean llamados a sustituir los cargos que quedarán libres con los movimientos que hizo este lunes el primer mandatario en los ministerios de Educación, Cultura y Deportes.

De esos tres, importa el de Educación, pues claramente era una ficha de los denominados ministros representantes de la “centro izquierda”, que la conforman los partidos que completan los votos que le faltan al PH para aprobar las reformas en el Legislativo, porque si esa coalición dentro de la coalición se queda sin representación, no habrá manera de conformar el quórum decisorio para aprobar las leyes del “cambio”.

Por ahora, nada parece indicar que ese apoyo esté en riesgo, ni aún con la salida de Alejandro Gaviria. En el ambiente político es claro que no se gobierna con individuos que no estén de acuerdo en asuntos de fondo con el jefe; por ello, el Partido Liberal pronto encontrará otro representante que se incorpore al alto gabinete.

Eso sí, de la experiencia de estos días queda claro que la independencia del Ejecutivo no será tan amplia como la creían los ministros y congresistas del Pacto Histórico.