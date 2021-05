No es posible afirmar, más allá de toda duda, que exista eso de Revolución Molecular Disipada (RMD); de hecho, el nombre es bastante curioso, casi como de una tramoya inventada por los “conspiranoides”. Pero hay que prestarle atención, pues lo han mencionado altos voceros del partido de gobierno, con lo cual pudiera estar rodando en la mente de quienes están tomando las decisiones.

Según esas teorías, lo que está pasando en el país en relación con actos violentos en la conclusión de marchas, o ataques a estaciones de los sistemas de transporte masivo, CAI, o ciertos bloqueos para provocar el desabastecimiento, o el saqueo e incendios a supermercados, comercios, bancos y negocios en general y otras consecuencias de las protestas que no son pacíficas, obedece a una conspiración planeada y financiada a nivel internacional.

Sostienen los que denuncian la supuesta RMD que el método, además, incluye interrumpir la vida diaria de los ciudadanos, obstaculizando su movilidad para impedir que realicen las actividades normales a fin de provocar irritación masiva para profundizar la inconformidad contra el Gobierno y el fraccionamiento de la nación.

Según quienes denuncian la existencia de ese plan maléfico internacional, el propósito final es instaurar en el país un nuevo modelo de régimen político consistente en una “dictadura o revolución democrática” que suprima los partidos políticos mediante la remodelación del Estado hacia un régimen de izquierda radical.

Los que plantean la existencia de una estrategia de RMD en marcha en el país, tienen a su favor la coincidencia de que varias de las descripciones que hacen concuerdan con hechos que han sucedido en las últimas semanas. Sin embargo, es claro que deslegitimar las marchas conviene a la extrema derecha, y profundizar la capacidad de daño de los vándalos que se introducen en estas no irrita a la extrema izquierda.

La objetividad, en cambio, aconseja dudar de la veracidad de la ocurrencia de esas teorías en nuestro suelo. Salvo que surjan pruebas evidentes de que algo como lo descrito está ocurriendo aquí, tiene más sentido considerar que las protestas obedecen al cansancio frente a un Estado que no prioriza el servicio a sus gobernados, y a la decepción profunda por una clase política mediocre que no muestra interés en tramitar las necesidades de esa miríada de familias que no ven ningún futuro mientras quienes nos gobiernan sigan aplicando las mismas fórmulas fallidas.

Da grima ver a los jefes de los partidos esquivar su cuota de responsabilidad en lo que estamos viviendo, pretendiendo con ello que solo se tenga como responsable al actual Gobierno; y decepciona que desde este se venda que todo es un plan maquiavélico.

Las circunstancias no dan para que se gaste el tiempo en esas disquisiciones. Urge centrarse en lo que los protestantes están reclamando, con razón, desde las calles.