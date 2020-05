Retos para la Rama

Con una reciente guía para la realización de audiencias virtuales dirigida a usuarios de la Rama Judicial, surge en el ambiente jurídico nacional ansiedad por el déficit de modernidad que ésta acusa debido al atraso tecnológico que no pudo actualizar ni la expedición del moderno Código General del Proceso, que exigía un vuelco en la renovación de equipos y software capaces de soportar las cargas que imponen las nuevas realidades procesales.

No es inusual que los servicios de internet impidan la consulta de expedientes y actualizaciones, con lo que ello supone para los usuarios. A esto contribuye la obsolescencia de los equipos asignados a los funcionarios judiciales, dotados con softwares vetustos que no hacen amigable la ya de por sí abrumadora labor de aquellos.

Si los equipos de las salas de audiencias no siempre están en regular servicio, turba pensar en lo que puede ocurrir ahora que se resulte obligatorio el uso de las audiencias virtuales y demás diligencias, tales como las relativas a notificaciones de providencias, o de demandas y otras piezas procesales, para la seguridad jurídica y para que no se generen lluvias de solicitudes de nulidades por fallas en el servicio tecnológico o por defectos en el uso y precisión de la información o en las formas empleadas para dar certeza a los actos y notificaciones judiciales.

Por ejemplo, no son pocas las quejas porque con el arribo de la página web de la Rama, que permite generar automáticamente notificaciones por estado de procesos nuevos, no se han incluido los viejos expedientes, con lo cual en no pocos juzgados tienen que elaborar dos estados, uno para los nuevos procesos y otro manual, lo cual es una carga adicional y un riesgo para el seguimiento que deben hacer los litigantes de los procesos a sus cargos.

Ahora hay que sumar también el reto que impondrán las restricciones de distanciamiento físico que perdurarán por largo tiempo por los estragos de la COVID-19, que harán azarosa la concurrencia de empleados y litigantes en los juzgados y tribunales.

Otro aspecto, delicado de mencionar, es la ineluctable realidad de la resistencia al cambio, no sólo de servidores judiciales sino también de litigantes, que harán más complejo el proceso de adaptación a los nuevos retos tecnológicos, lo que aconseja iniciar una campaña masiva de capacitaciones virtuales y presenciales para la debida adaptación a las facilidades que hay que asumir a pesar de la natural rebeldía a romper con paradigmas conocidos o tradicionales formas de laborar.

Estos nuevos desafíos exigirán de los litigantes la actualización de sus equipos para hacer factible no sólo integrarse a los nuevos servicios tecnológicos de la Rama, sino también para acceder a las audiencias virtuales.

Como son muchos los litigantes que no tienen la capacidad económica para esta adaptación, huelga considerar líneas de crédito flexibles. Si esto no se tiene en cuenta, las audiencias seguirán siendo presenciales, pues cómo exigir capacidad adquisitiva al golpeado ejercicio profesional en tiempos de pandemia.

Tremendos retos para la Rama y para los litigantes.