Respuestas al presidente

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, lanzó este sábado una serie de preguntas formuladas básicamente a la prensa, pues son el núcleo de la seguidilla de interrogantes que encadenó en la red social X, con lo cual es apenas elemental que ofrezcamos respuestas al primer mandatario.

A la pregunta: ¿Los medios pueden calumniar al presidente? La respuesta es no; ningún medio puede calumniar ni al presidente ni a ningún ciudadano. La ley no distingue entre uno y otros; por lo tanto, cualquier ciudadano, incluido el presidente, tiene derecho de solicitar la rectificación de la información mentirosa al medio, pues ese es el mecanismo que contempla la ley colombiana. Es claro que, por el hecho de ser presidente no tiene un mecanismo distinto al de cualquier otro ciudadano.

A la pregunta: ¿Los medios tienen derecho a ejercer xenofobia contra minorías étnicas?

La respuesta es no. Y no solo los medios: ningún colombiano ni institución privada o pública puede ejercer xenofobia contra minorías étnicas, pero tampoco sobre alguna otra persona, comunidad o colectivo, nacional o extranjero; quien lo haga puede ser investigado penalmente. Le corresponde entonces a la persona agredida, o al funcionario público que haya conocido de la presunta comisión del hecho, formular la denuncia correspondiente.

A la pregunta: ¿Pueden usarse los criterios que la profesión del periodismo ha establecido para garantizar la ética, la búsqueda de la verdad y los derechos de las personas en el actual panorama de medios de comunicación en Colombia?

Sí, la profesión del periodismo cuenta con los elementos reflexivos para lograr esos fines, que son de su esencia. Uno de estos es la búsqueda de la verdad. Pocas veces se hace más periodismo que cuando los periodistas o los medios informan sobre posibles casos de corrupción alrededor de la administración pública.

¿Puede usarse la corrección que hago de informaciones falsas como ataque a la prensa?

Sí, el presidente de la República tiene funciones de jefe de Estado, con lo cual su rol en la sociedad causa un impacto que ningún otro ciudadano puede lograr. Las expresiones y frecuencia que el comandante supremo de las fuerzas del orden y la inteligencia del Estado emplea en sus mensajes puede significar la intimidación, persecución y amedrantamiento de ciudadanos inermes. El presidente debe, además, dar ejemplo. Si en su ejercicio es destinatario de informaciones falsas, debe activar los mecanismos contemplados en la ley para lograr la rectificación del medio, y eso comienza, no por el señalamiento desde el poderoso solio presidencial, sino a través del derecho de petición para la rectificación, regulado en la ley colombiana.

¿Cómo se logra el derecho al pluralismo informativo que ordena la Constitución?

Pues promoviendo y respetando la pluralidad de medios y la libertad de prensa.