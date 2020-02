Repatriar conocimiento

Con ocasión del nombramiento de secretarios de Despacho de la administración Dau se ha dado el caso de la designación de funcionarios provenientes de otras ciudades del país. Frente a ello, no han faltado las consabidas críticas de quienes consideran una afrenta “importar” personas de otras regiones para ocupar altos cargos distritales.

Desde la mirada rápida, una probable reacción inicial es respaldar esa aprehensión hacia expertos foráneos, que no merecerían acceder a cargos de importancia local, quienes, además, estarían desplazando de destacadas oportunidades a nuestros muy competentes profesionales. Pero en una segunda mirada, tal percepción es en verdad errónea en la medida que contradice las nuevas realidades de un mundo cada vez más interconectado, en el que las fronteras son más mentales que materiales, y en donde la pluriculturalidad y diversidad social son la vanguardia.

El intercambio cultural, técnico, en capacidades y en miradas diferentes a las que acostumbramos debe traer enriquecimiento al conocimiento local, tal y como ocurre con los nuestros cuando salen a explorar al mundo y a compartir lo que sabemos, en muchos casos con notable éxito.

Por ejemplo, si el intercambio de saberes con personas formadas en otras idiosincrasias no fuera positivo, los esfuerzos de la academia en los intercambios de docentes con universidades de otros mundos no tendrían relevancia, y podríamos encerrarnos aún más en nosotros mismos en una penosa autarquía.

En verdad que no tiene sentido esa visión regionalista, que no nos permita salir de un entorno que nunca podrá ser suficiente para ampliar las miras e, incluso, para bien compararnos y aprender lo mejor de otras culturas. En el fondo, ese rechazo a lo que no es propio es una forma de xenofobia velada bajo el manto de la aparente preservación de la identidad. Y es aún más insólita cuando proviene de aquellos que se quejan de la discriminación o la segregación social, pues estas son especies de la hostilidad a quienes no se consideran iguales o semejantes a uno.

Abrirse como ciudad a quienes no nacieron en su suelo es un paso necesario e inevitable. Pero también debe aprovecharse para hacerlo acompañar de un proceso de reconquista o seducción de esa muchedumbre de profesionales cartageneros que alguna vez se marcharon en busca de mejor suerte, pero que en su corazón conservan el anhelo y la esperanza de retornar a la amada Cartagena para devolverle en conocimientos, experiencias y fuerza de trabajo lo que la ausencia les ha impedido. Para el galanteo de los nuestros en otras ciudades o en el exterior, tenemos que contarles que el ambiente y las condiciones laborales para servirle a la ciudad se muestran incomparables. Repatriados al servicio de Cartagena también los requiere la ciudad; atraer a profesionales cartageneros formados y con experiencia en otras regiones del país o en el exterior para que regresan a ayudar a su ciudad con el fin de transferir sus conocimientos y sumarse a la construcción de una sociedad más sostenible, incluyente, próspera y transparente.