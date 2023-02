Reformando la salud

El presidente Gustavo Petro reiteradamente ha dicho que quiere “que la salud sea un derecho universal y no un negocio”. Pues bien, con el proyecto de reforma que cursa en el Congreso se volverá más negocio que nunca. O, mejor, volverá a serlo exactamente a como lo fue cuando padecimos al insufrible Instituto de los Seguros Sociales (ISS).

Hoy la salud es más universal que nunca. Sobre todo, desde que la Superintendencia de Salud tuvo el coraje de comenzar a hacer lo que debía; esto es, controlar y ordenar la liquidación de las EPS que se comportaron como el ISS.

Han quedado supérstites las EPS que funcionan bien y las que funcionan medianamente bien. A gritos pedíamos que liquidaran las EPS que estaban manejadas por la clase política o por empresarios corruptos, o por ambos sectores en punible ayuntamiento. Precisamente la politiquería les garantizaba que continuaran su existencia por el tráfico de influencias, por el poder y el control de las entidades estatales que, estado llamadas a proteger al ciudadano, preferían preservar la continuidad de esa maldición que es estar en una EPS que no funciona, con tal de que continuaran enriqueciendo los bolsillos de los sinvergüenzas.

Con la reforma propuesta, vamos a universalizar en Colombia las malas EPS, pues parece que la consigna es acabar con las buenas o con las medianamente buenas que hoy operan, y que libran a miles de familias colombianas de hacerse cargo del alto costo que supone cuidar la salud de los integrantes de la gran mayoría de hogares que están cubiertos por el Sistema.

No es justo que quienes están en buenas EPS reciban atención en buenas IPS y se les entreguen las medicinas que les remiten los médicos, mientras que otros tienen que esperar semanas o meses para que los atiendan y hacer enormes esfuerzos para conseguir un medicamento esencial.

No está bien que haya que acudir a un juez para que la tutela ordene lo que las EPS saben que tiene que dar a sus afiliados; como no está bien que desprecien a un paciente al que no le aparece qué entidad responderá por el pago de su atención en los computadores de las salas de urgencias. Y no siempre está bien el trato dado al personal sanitario.

Las EPS e IPS tienen buena parte de responsabilidad de que las quieran acabar. Pero el remedio que está planteando el Ministerio de Salud es peor que la enfermedad. Estatizar la salud, que es de lo que en el fondo se trata esa maraña de entidades, organismos y comités en que se quiere descomponer el Sistema, va a enriquecer a los políticos y a sus amigos contratistas; incrementará las coimas que deberán pagar las IPS para que les giren, y mejorará la votación de los políticos, quienes tendrán en su poder la capacidad de dirigir a las entidades de salud a sus afligidos electores, para que los atiendan.

¿Se requiere ser un genio para llegar a esta conclusión? No. Para eso basta con tener unas canas en la cabeza.