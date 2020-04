Reducir intereses DIAN

Aún no es tiempo de predecir con exactitud hasta dónde se profundizará el daño al sistema económico y social por cuenta de las medidas que han tenido que adoptar las naciones y, en particular, el Estado colombiano para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Si algunas empresas aún no acusan problemas de iliquidez, y otras por fortuna aún sostienen el pago de nóminas, créditos y proveedores, la gran mayoría ya están o pronto estarán en grado de insolvencia, muchas de las cuales están literalmente cerradas hace varias semanas.

Se valora la rapidez con la que el Gobierno ha tomando decisiones para solventar la crisis, tanto desde los aspectos de salud pública, como para que el aparato productivo no se detenga completamente, y es digno de encomio la fluidez con la que han sido expedidas normas excepcionales que regulan distintos aspectos para que, en medio de la cuarentena obligatoria, las proveedurías de bienes y servicios necesarios no se quedaran paralizadas en la cadena de fabricación, distribución, acopio y expendio que han mantenido una base de estabilidad en la vida en relación.

En medio de esta dura realidad, no hay sector que no se vea afectado ni tamaño de empresa que no se sienta deprimido, pues la crisis golpea desde las micro, fami y pequeñas empresas, hasta las medianas y las de gran tamaño. Basta ver cerrados hoteles cinco estrellas, hostales, restaurantes, establecimientos de ventas de mercaderías al por menor y al detal, consultorios, despachos de profesionales, talleres de artesanos y demás negocios unipersonales, familiares o asociativos, tanto formales como informales.

Las proyecciones indican que en pocas semanas estaremos con un desempleo cercano al 20% sabiendo que para más del 90% de los comerciantes las ventas cayeron en marzo producto de la crisis del coronavirus, y que en abril se profundizará esa caída; y que para más de la mitad de los emprendedores decaerá la venta de sus productos, según cifras gremiales.

Es claro que muchas empresas no soportarán el impacto de las necesarias medidas para contener la propagación de la COVID-19. Frente a esta realidad, todas las políticas públicas deben dirigirse a proteger la liquidez de quienes ya no tienen o no tendrán la capacidad de producir ingresos, proteger el empleo, y pagar a los proveedores.

A pesar de que ya se han adoptado medidas, es necesario que se profundicen programas por los cuales el Banco de la República, el Gobierno, las Superintendencias, la banca nacional y demás entidades públicas y privadas concierten un verdadero y universal periodo de gracia que propicie la recuperación de la economía de aquellas empresas que más se afectan con la parálisis económica.

El Gobierno podría emitir un decreto ley que reduzca sustancialmente los intereses por mora en el pago de impuestos que, si en situaciones normales ya son confiscatorios, en estos momentos están en tasas impagables. Por ejemplo, llevar la tasa de mora al 6% anual hasta el 31 de diciembre de 2021 estaría en consonancia con eso de que la caridad comienza por casa.