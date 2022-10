Recuperar la esperanza

De conformidad con el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), Cartagena ocupa el último lugar entre las 23 ciudades analizadas, ubicándose apenas con el 18,21%, siendo que el promedio nacional está en 36,3%.

De la misma manera, en esta Encuesta de Pulso Social del Dane, los cartageneros somos, además, los menos optimistas con la situación económica; el 71,1% de los encuestados afirmó que la situación de su hogar está “peor” o “mucho peor” que hace un año.

Impensable que la ciudad profundice el pesimismo justo el año en que la reactivación económica la ha dotado de los más bajos índices de desempleo y una dinámica en el turismo que ha sorprendido hasta a los más avezados empresarios de la industria sin chimeneas.

Tendría que merecer un análisis de la dirigencia política, empresarial y social por qué solo el 3,7% de los encuestados, frente a la pregunta de “cómo considera que será la situación de su hogar en los próximos 12 meses”, respondió “mejor” o “mucho mejor”, con lo cual resulta alarmante que el resto de cartageneros entrevistados, esto es el 96,3%, haya respondido que seguirá “igual”, “peor” o “mucho peor”.

Las respuestas indican que no hay optimismo entre los cartageneros ni frente a su propia economía ni la de su entorno, lo cual se reflejará en una enorme desconfianza frente a las posibilidades concretas de prosperar.

A no dudarlo, mucho tiene que ver con las dificultades para colocarse en un buen empleo formal, que retribuya holgadamente el esfuerzo laboral y dentro del Sistema de Seguridad Social, pues ya sabemos que prima el rebusque y, en general, el trabajo informal.

De contera, la descontrolada inflación por cuenta de la disparada de los precios en los productos de la canasta familiar y el servicio de energía eléctrico, van apagando el apetito por consumir o invertir los exiguos excesos de ahorro en inmuebles para vivienda propia o para renta, lo cual provocará una baja en las dinámicas de sectores clave como los de la construcción y la recreación.

Por supuesto, cómo no preocuparse por el futuro sostenible de una ciudad en la que casi el 100% de los encuestados afirmó no tener dinero disponible para salir de vacaciones en los próximos 12 meses, o en la que más del 95% reconoció no tener posibilidades de comprar electrodomésticos y demás muebles básicos del hogar, incluidos ropa y zapatos; y, lo que es aún más desalentador, en la que más del 92% de los encuestados afirmó no tener posibilidades de ahorro.

Si a lo anterior se suman los resultados del Índice de Competitividad de Ciudades 2022, en la que Cartagena ocupó el puesto 13 entre las 32 capitales del país, a pesar de que somos la quinta ciudad de Colombia y de que avanzamos un puesto frente a 2021, tendríamos que estar dialogando, toda la dirigencia, sobre qué podemos hacer para detener esta caída acelerada hacia la desesperanza y la desilusión.

¿Qué estamos esperando?