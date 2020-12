No se equivoca el presidente de la República al apelar a ese calificativo para referirse a aquellas personas que maquinan las entregas de raciones en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a personas fallecidas, mediante artilugios para desviar recursos hacia sus bolsillos, sustrayéndoselos a las familias colombianas.

Por supuesto, habrá que esperar a que se adelanten las investigaciones para determinar si los señalados como responsables son o no autores de los hechos. Pero lo destacado de la contundente frase del presidente es que supone una durísima crítica, muy terrenal, del más alto dignatario del Estado colombiano a quienes se apropian indebidamente de recursos del erario con clara ofensa a derechos de elemental respeto y consideración, tal altos y naturales que, cuando no se observan, implican no solo una muestra de desprecio por valores fundamentales, sino también una dureza de alma, una ausencia de escrúpulos, una falta de humanidad demostrativa que no solo estamos en presencia de la comisión de hechos punibles, sino ante conductas despreciables que ameritan la comparación gráfica empleada por el primer mandatario.

Los repetidos abusos de contratistas del PAE en diversas regiones del país permiten inferir que mucho está funcionando mal, de raíz, en el programa; y que todo parece iniciar desde el proceso de preparación de pliegos, y pasa por la convocatoria a proponentes, defectos en las licitaciones, interferencias indebidas en los actos de calificación de las propuestas, en las diligencias de selección y adjudicación, y también en la vigilancia y seguimiento al cumplimento de esos contratos.

No pueden ser “hechos aislados” lo que es reiterativo. Está demorado que las autoridades competentes, para el caso procuradurías, contralorías, auditorías internas y fiscalías se encuentren en mesas de trabajo que permitan identificar en dónde está o están los maleantes que se quedan con esos contratos con el objeto de defraudar la confianza que el Estado pone en los contratistas que tienen la inmensa y privilegiada responsabilidad de proveer alimentos sanos, balanceados y bien preparados a tantos niños pobres que, quién sabe cuántos de entre ellos, solo tienen como única fuente diaria verdaderamente nutricional la ración que reciben en las escuelas públicas.

El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció que encabezaría un estudio integral de todo lo que está ocurriendo con el Programa a raíz de las denuncias de ciudadanos sobre casos terribles, como alimentos con gusanos, comida en mal estado, carne sin cocinar o las malas condiciones higiénicas en los vehículos que transportan los alimentos, lo cual confirma que se trata de un problema estructural que debe llamar al orden no solo al Gobierno nacional sino también a las entidades regionales, y singularmente al ICBF y las secretarías de Educación.