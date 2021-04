De cara a la próxima presentación de la reforma tributaria, de carácter coyuntural como respuesta a la crisis pandémica, la sensibilidad de la sociedad colombiana merece una especial observación, pues de manejarse sin la debida prudencia, los efectos de su discusión y trámite en el Congreso y su futura implementación, pueden dañar y no solo solucionar, considerando el estado de la nación y del contexto internacional.

La propuesta del Gobierno, según lo que se conoce hasta ahora, persigue recaudar cerca de $26 billones de pesos, fincados en que de las personas naturales saldría algo más de la mitad de lo proyectado.

Aunque ningún ciudadano sensato podría afirmar que no se necesitan recursos adicionales, para soportar el gasto extraordinario del Gobierno frente a lo que ha costado y demandará la atención sanitaria y social del COVID-19, tiene sentido explorar otras posibilidades de acceso a más recursos, además de las provenientes de una mayor contribución de los ciudadanos vía impuestos.

En efecto, no deja de despertar inquietud el considerar que, en medio de tan profundas afectaciones a la existencia de las empresas y demás instituciones que, o cerraron temporalmente, o están cercanas a la insolvencia o a la liquidación, así como lo golpeadas que están las familias, incluso las que residen en barrios de altos estratos, por cuenta de la reducción sensible de ingresos, despidos, afectaciones en salud, disminución de remesas, entre otras circunstancias adversas, pensar en que tal monto de recursos debe salir de buena parte de esos bolsillos no parece ser consecuente con esas realidades.

Obviamente, como siempre, estos malos tiempos también dejan ganadores, tanto en empresas como entre algunas profesiones u oficios. En tal caso, la reforma tendría que dirigirse más hacia esos sectores o individuos; pero, de seguro, no supondrían la masa crítica necesaria para lograr el recaudo de lo que se requiere desde los aspectos tributarios.

Por lo mismo, conviene repensar el asunto. Y es que hay razones de fondo que van a pesar frente a todo lo que puede pasar en los próximos largos meses. Basta citar el habitual informe extendido por la comunidad de inteligencia estadounidense, dirigido a la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de ese país, en el que se advierte de la posibilidad cierta de que la pandemia fracture sociedades en todo el mundo y reconfigure las realidades políticas y económicas durante los próximos años, con el incremento en el riesgo de conflictos internos, el aumento de la migración e, incluso, el colapso de gobiernos nacionales.

Así como en la Unión Europea se despacharán billones de euros a sus Estados miembros, a fondo perdido, hay que explorar la posibilidad de que en las Américas ocurra algo similar desde los países desarrollados o desde la banca multilateral institucional; entre otras alternativas.