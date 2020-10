A propósito de las recientes protestas de miembros de comunidades raizales, singularmente las cobijadas por la especial protección de normas sobre minorías étnicas representadas por consejos comunitarios, conviene analizar otras aristas de esas expresiones de disconformidad.

A no dudarlo, sobradas razones de molestia tienen las comunidades que pueblan los corregimientos, veredas y caseríos del Distrito. El abandono estatal por años sin término es inexcusable. Ese olvido culpable contribuye eficientemente a perpetuar la pobreza, que es vecina del conformismo.

El Estado, negligente para servir, se encontró con la legislación sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El mecanismo legítimo de las consultas previas, por las cuales los gestores de proyectos de infraestructura que se residencien en áreas de influencia de dichos asentamientos humanos deben compensar los daños eventuales o concretos que puedan ocasionarles, ha servido como simulada excusa para que los gobiernos y los políticos que los eligen o se hacen elegir, desatiendan a esas comunidades, pues se han acomodado al supuesto inaudito de que deben ser los empresarios los que se entiendan y negocien, con los nativos protegidos, las inversiones, planes y proyectos a ejecutar con los recursos de sus industrias.

Este facilismo absurdo no sólo ha alejado a los políticos y servidores públicos de estos territorios, sino que ha deslegitimado al Estado por el incumplimiento de los más elementales servicios que justifican su existencia, en tanto que ha potenciado el valor de los empresarios en la vida comunitaria. Prueba de esto es que en la última encuesta de Cartagena Cómo Vamos, los empresarios tienen mejor imagen o percepción que cualquier institución pública en los corregimientos sondeados.

Por lo tanto, en el tema que tratamos hoy, esto es, el de las recientes protestas de miembros de comunidades raizales, no está en duda la justeza de sus reclamaciones de atención por parte del Estado, singularmente frente a las sensibles dificultades producto de la pandemia y la cesación de las actividades comerciales y turísticas de las que derivan buena parte de sus menguados ingresos.

Lo que se discute es si resulta sustentable que terceros que, por no ser raizales, no están cobijados por el o los fallos de la Corte Constitucional, aprovechen la condición jurídica de los nativos para mimetizarse entre ellos con el fin de abrogarse la potestad, calificada como ilegal por la ley colombiana, de edificar sobre playas marítimas sin licencia alguna, así como la de prestar servicios de hospedaje y recreativos que atentan contra la Constitución y precisas normas que incluso llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio a ordenar la cesación de tales negocios so riesgo para el alcalde y sus funcionarios, de responder disciplinaria y pecuniariamente por la omisión en el cumplimiento de las órdenes impartidas.

No se puede exigir entonces del alcalde, que deje de hacer lo que debe.