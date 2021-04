La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) por fin concluyó el proceso de selección del proponente que asumirá la responsabilidad de ejecutar el macroproyecto de protección costera, largamente esperado por los cartageneros y dilatado como pocos trámites se han visto en la ciudad.

Proplaya es el consorcio escogido, al que le serán confiados al menos 136 mil millones de pesos destinados para ejecutar las obras. Seguramente dejarán satisfecha a la ciudad frente a la promesa de frenar las inundaciones por el crecimiento del nivel del mar, pues finalmente superaron a los 90 proponentes que a lo largo del proceso se mostraron interesados en estas, y a los otros tres consorcios que presentaron cotizaciones en la última etapa de la licitación.

Según los pliegos de condiciones, las obras deben concluirse en un plazo de 18 meses después de cumplidas las formalidades tradicionales. Pero mucho será lo que ocurra en ese periodo de ejecución.

Unas, que estarán bajo el control de las partes del contrato y el Distrito. Y otras que ya deben comenzar a considerarse, pues es claro que el macroproyecto que se habrá de desarrollar por Proplaya no es integral ni mucho menos resolverá el problema desde los componentes técnicos, logísticos, urbanísticos y ambientales, puesto que solo dejará sentadas las bases para lo que debe hacerse en una segunda etapa, si es que se quiere aprovechar con una visión práctica y de largo plazo las obras que pronto comenzarán a desplegarse.

En efecto, en cuanto a lo primero, es decir, lo que estará bajo el control de las partes del contrato y el Distrito, todos esperamos que estos se oficien en acordar cómo se evitará o, al menos, menguará el daño a la frágil malla vial que se utilizaría como vía de transporte del pesado material destinado para las obras; o la reducción del daño ambiental que los materiales propinarán a arenas, entorno marítimo y vecinos; o la afectación a la economía informal que vive de la apertura de playas; o el tipo de equipos que sortearán los embates del mar singularmente por el oleaje que se embravece por su interacción con los vientos alisios o por los accidentes atmosféricos (vendavales, C. de P.) que se forman por el encuentro de las brisas provenientes del sureste y el calor marino en tiempos de verano.

En cuanto a las que no se satisfacen con las obras que estarán a cargo de Proplaya, ya sabemos que se requerirá de una nueva licitación (no conviene una ampliación del contrato) para colmar las necesidades que bien pudo satisfacer ese macroproyecto, pero que no lo logra.

De entre esas exclusiones está la construcción de una avenida costera que propicie más carriles de acceso y egreso a Bocagrande, un paseo peatonal amplio y hermoso con módulos dignos para ventas de trabajadores formales e informales y, además, atreverse a incorporar las soluciones de fondo de los holandeses y expertos cartageneros que se han inobservado.