Prioridades en la agenda II

Comentábamos ayer sobre la necesidad de que la industria de la construcción recupere su virtuosa dinámica e insustituible contribución a la generación de empleo, riqueza, impuestos y desarrollo, en tiempos cuando está en los mínimos históricos, y no precisamente por falta de demanda.

En el caso de Cartagena, resalta una causa que particularmente es muy crítica: la inseguridad jurídica -o normativa, si se prefiere-, la cual tiene su principal reflejo en los bajos metros cuadrados de construcción licenciados en las dos curadurías urbanas de la ciudad.

Inicia por el tutelaje a que se encuentran sometidas sus actuaciones por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, y por la Procuraduría, debido a los hechos, por todos conocidos, de la expedición de licencias de construcción que han producido una ola de investigaciones, con suspensiones de obras y de servidores públicos. Con esto, el régimen de temor al que se encuentran sometidos ha llevado a los curadores a que, prácticamente, no tomen algunas decisiones sin el aval de la Secretaria de Planeación; es como un razonable temor para aplicar lo que en otros tiempos manejaban con destreza.

En la Secretaría de Planeación, tal vez contagiados del mismo recelo, tampoco resuelven con presteza las consultas que, para asegurarse, les hacen desde las Curadurías, lo cual es funesto en la medida que en no pocos usuarios puede sembrarse la idea que las demoras solo hacen más difícil el estado de cosas. Y si esto no es así, en todo caso la Secretaría de Planeación no es la única que en una situación de desaliento tal como la que atraviesa la construcción en la ciudad, esté bajo sospecha, pues son presa de la misma percepción el IPCC, EPA y otras dependencias distritales, aunque sus directores también puedan estar haciendo las cosas oportuna y correctamente.

Las empresas constructoras y los promotores han tomado con infinita paciencia la pausada labor de las entidades públicas en este pesado y por ahora indescifrable tránsito de la inseguridad normativa. Pero la parálisis causa un daño aún incalculado pues ningún constructor experimentado se aventura a arrancar un proyecto sin tener asegurado el respaldo de las entidades financieras, las cuales a su vez solo admiten financiar un proyecto que tenga resueltas todas las exigencias de la normativa urbana.

Entre tanto, la huida de inversionistas a otras ciudades afecta la competitividad y bienestar económico de Cartagena y, sin ellos, no veremos multimillonarias inversiones en tierras, diseños arquitectónicos y técnicos, promoción y ventas; asesoría de profesionales, y mano de obra calificada y no calificada, y toda una suerte trabajos indirectos.

Frente a la deplorable realidad del mercado de la construcción, urge una reacción sin dilaciones. Tanto de la regularización normativa como de la eficiencia de nuestros funcionarios depende el futuro de esta ciudad. Ellos deben saber que, si la Cartagena pujante está en sus manos, sus dependencias son puerta grande por donde entra el desarrollo, pero también ventana por la cual puede fugarse.