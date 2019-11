Prioridades en la agenda I

Justamente cuando a nivel nacional se celebra el máximo histórico en venta de vivienda VIS en un trimestre (julio a septiembre de 2019), aquí en Cartagena decrecimos en un 48%. Es decir, seguimos en contravía de lo que ocurre en el país.

Sigue preocupando altamente, pues en Cartagena la industria de la construcción, que tradicionalmente ha tenido una alta contribución en la generación de empleo, riqueza, impuestos y desarrollo, en los últimos meses su contribución acumula mínimos históricos; y no es por falta de demanda.

Desde estas páginas hemos reclamado de los gobiernos nacional y distrital la urgente adopción de decisiones que remuevan los obstáculos y deficiencias normativos que impactan negativamente el desarrollo de la construcción en la ciudad. Y, aunque reconocemos los esfuerzos que han hecho el Ministerio de Vivienda y el alcalde Pereira en tal sentido, lo cierto es que poco se ha logrado en la práctica para no seguir destruyendo valor en este sector tan sensible para la generación de plazas laborales o la demanda de insumos, para solo mencionar dos de los renglones que más perjuicios padecen ante el aplazamiento de las soluciones que no se muestran, teniendo en consideración la multitud de familias que dependen de la fortaleza de este sector, que se viene marchitando en nuestras narices.

Necesitamos que nos digan con toda claridad definitivamente qué es lo que se debe y tiene que hacer a fin de superar un periodo tan oscuro para tan sensible sector económico y social como es el de la construcción, para que la ciudad reclame de la Alcaldía y el Concejo Distrital las aprobaciones y acciones dirigidas a impulsar la construcción de edificaciones en Cartagena, hacia un crecimiento que observe la formalidad y el orden.

El estado de cosas no hace sino contribuir a la informalidad, la irregularidad y, lo que es peor, a la ilicitud. Y de esto solo quedan pingües ganancias a los urbanizadores piratas, las mafias de invasores y el tráfico ilícito de influencias. Pero nada a las arcas regulares de la ciudad.

Ya se sabe que normativas indispensables para salir de este abismo en que actos legales e ilegales, aún no suficientemente aclarados o resueltos, nos han hundido son, al menos, la de parqueaderos, de vivienda de interés social, el de cargas y beneficios, y el de cesiones anticipadas.

Pocas prioridades son tan evidentes para incluirlas en la agenda de arranque del alcalde electo como las mencionadas. Y en el empeño por despejar el camino para el renacer de la construcción y la recuperación de este renglón para mantenernos como la ciudad con menor desempleo, todos en esta debemos contribuir, empezando con el gremio o los gremios que conforman la cadena productiva aneja a la construcción. Y, de entre estos, los constructores, quienes tienen el deber de demostrar que sí tienen la capacidad para continuar contribuyendo a la expansión urbana, sujetos al respeto de la legalidad y la formalidad.

Si Cartagena se sostiene por meses como la ciudad de menor desempleo en Colombia, qué tal que la construcción hubiera continuado con un normal ritmo de crecimiento.