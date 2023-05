Presidente vs. fiscal

En la pelotera entre el presidente y el fiscal ganan ellos y pierde la nación. La ruindad de sus pugnas es tan grande como el tamaño de sus egos.

El presidente sabe muy bien, pues sus compañeros fueron redactores eficientes de la actual Constitución Política, que no es jefe del fiscal, tanto como sabe que le sienta muy bien ante sus seguidores toda irritación contra el sistema que esa carta política edifica, sobre todo si supone un enfrentamiento contra lo más representativo que queda del anterior gobierno, esto es, el fiscal Francisco Barbosa.

El fiscal sabe muy bien que el presidente tiene derecho a requerir información sobre investigaciones que se relacionen con el orden público, tanto como sabe que le sienta muy bien a los contradictores del Gobierno toda irritación contra un mandatario, que muy pronto será apodado por aquellos como la nueva versión de Luis XIV.

En esa guerra de yoes suben sus índices de apreciación entre sus parcializados seguidores, a los que cada uno complace satisfaciendo la afección de la ofensa que cada grupo quisiera lanzarse y que ellos asumen sin tapujos.

Por supuesto que es mejor que hagan la guerra con la lengua –escenario de la política– y no con las armas; pero en ese plan, en medio del fragor de las pasiones que despiertan entre sus fieles seguidores, nada le aportan a la cruda realidad, que permanece inmóvil a pesar de las promesas de cambio, por un lado, o de justicia eficiente, por el otro, pues lo que las gentes necesitan no es que se cambien las instituciones, sino que cambien las personas, y no para que creen un nuevo modelo de Estado; es para que se cambie a la corrupción por la decencia y el espíritu de servicio desprendido al prójimo, lo que así no se logra, pues solo se abre espacio al desafío.

Le vendría mejor a la nación que el presidente redujera la retórica y se convenciera de que es más importante volverse eficiente, creando, a su vez, un ambiente de concordia que le facilite la transformación que los gobernados esperan de un mandato de izquierda, que supere la politiquería sucia y clientelista contra la que prácticamente todos los colombianos votaron en las pasadas elecciones, a pesar de que se dividieron en dos grandes bandos.

Le vendría mejor a la nación que el fiscal redujera su protagonismo pendenciero y, en vez de mantenerse en un ring en el que el presidente necesita contendores desde que deliberadamente se bajó del cuadrilátero el expresidente Uribe, y desde que tuvo que bajar a Bukele cuando se dio cuenta que esa pelea la perdía, mucho más contundente sería la gestión del fiscal si comenzara a producir resultados con detenciones contra políticos y personas cercanas a Palacio, que merecerían estar tras las rejas por el mal ejemplo que han dado a los gobernados.

Que el jefe de Estado gobierne bien y que el jefe de la Fiscalía investigue y acuse a los peces gordos, con imparcialidad y presteza. ¿Qué más se necesita?