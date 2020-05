Es prudente que las inteligencias que hay detrás (o al lado) de quienes tienen bajo su responsabilidad la gestión pública, comiencen a pensar en un Plan B si la pandemia se extiende al punto de, por ejemplo, no lograrse la esperada vacuna o que, de lograrse, no llegue pronto a los países en vías de desarrollo o de desarrollo intermedio, como el nuestro.

Si esto llega a pasar, como ya ha pasado antes con otros virus que aún no tienen vacuna (SARS, Gripe Aviar, ébola), es deber de los gobernantes concitar a las mentes más avezadas para que perfilen lo que pudiera ser una estrategia aceptable frente a la prolongación indeseada de la peste, hasta que se extinga por causas naturales o sobrenaturales, o por cometidos antrópicos.

Es claro que el establecimiento de esquemas rígidos de cuarentena surten frutos en las etapas iniciales de la expansión de los virus, y a esas medidas draconianas se pueden retornar cuando los ciclos entre picos y valles se separan, con lo que resulta admisible que se vuelva a las órdenes generales de aislamiento, o a las singulares que se disponen para barrios enteros, plazas de mercado o ciudades que no se ganan el derecho, por la causa que fuere, a acercarse al regreso de la nueva normalidad.

El Plan B, que ya comienza a avizorarse entre las disquisiciones en diversos medios y círculos académicos extranjeros, requiere de una preparación que parta de la idiosincrasia y las circunstancias de cada región o localidad, para que puedan aplicarse con prontitud y eficacia.

En nuestro medio, por ejemplo, una de las primeras acciones tendría que ir dirigida a educar a toda la población, en todos los estratos, a suprimir sentimientos de rechazo, xenofobia o repulsión contra quienes estén o hayan contraído el virus, sean asintomáticos o no, bajo el entendido que muy pocos se librarán de contraerlo y de que en la gran mayoría de los casos no supondrá daño físico alguno.

Otra acción es hacer comprender de los políticos de toda la vida, o de quienes en su vida han gestado una fami, micro o mediana empresa, o de quienes nunca han ejercido profesiones, artes u oficios autónomos, o no han integrado el vasto campo de la economía informal, que el aislamiento general es insostenible; que sin la actividad económica particular no hay recursos para sustentar las funciones públicas ni para que el establecimiento ofrezca las bondades de un estado de bienestar.

También habría que indicar cuáles serán los mínimos sociales para la convivencia por fuera del hogar, lo cual incluiría atuendos y dotaciones inevitables, distanciamientos físicos, nuevos comportamientos en transportes y espacios públicos; modos de aprendizaje semipresencial o definitivamente virtuales; edades y momentos para salir de casa; protocolos para compartir espacios de trabajo; tratamiento a migrantes, turistas y asesores extranjeros; políticas para la permisión de eventos masivos o la prestación de servicios en sitios cerrados.

En fin, tranquilizaría saber que ya hay grupos conformados para evitar la improvisación y ayudarnos a convivir con otro virus en el ambiente.