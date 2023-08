Piratas en la costa

La traumática experiencia que vivieron turistas extranjeros en aguas cercanas a Playa Secreta, antes de Punta Gigante, en Barú, quienes fueron intimidados con armas blancas, presuntamente amenazados con asesinarlos tras negarse a contratar los servicios de recreación marina que los agresores les ofrecían desde tres embarcaciones, merece la mayor atención y rechazo.

El hecho sucedió el pasado sábado y fue narrado por un ocupante de una de las lanchas agraviadas así: “... Tuvimos ataques con arma blanca. Hubo mucha violencia y amenazas de muerte por parte de tres embarcaciones. Amenazaron a nuestros pasajeros, que eran un grupo de 14 españoles; les dijeron que si se tiraban al agua los iban a matar con las hélices de las embarcaciones en las que ellos se encontraban. Estuvieron a punto de subirse a nuestros barcos, pero finalmente no lo hicieron...”.

Se valora el apoyo que la Estación de Guardacostas (Armada Nacional), la Policía de Turismo, Corpoturismo, Anato y otras organizaciones brindaron en este caso, así como las expresiones de condena a este acto que, aunque no es una novedad, impacta profundamente por la forma en que sucedieron los hechos y quiénes fueron los destinatarios de las intimidaciones. Frente a este nuevo suceso de piratería no basta con que Guardacostas continúe ejerciendo presencia en la zona insular de Cartagena, efectuando controles permanentes de manera interinstitucional a las embarcaciones que transportan a visitantes a las playas, para proteger la vida e integridad de turistas, residentes y nativos.

¡Por la gravedad de lo acaecido, y porque no es una novedad, se requiere ir más allá!

En efecto, si los organismos de inteligencia no intervienen para individualizar a quienes actuaron como piratas y los someten a las consecuencias legales de tan repudiable conducta, los delincuentes se sentirán animados a continuar con estos pillajes.

A esa política de reacción ante la delincuencia hay que agregar las indispensables labores educativas a los prestadores de servicios turísticos informales en las zonas insulares, para que adopten valores inherentes a la buena atención de los clientes potenciales, al respeto de la dignidad de estos y de quienes acepten sus servicios, y a comprender de buenas maneras la negativa que reciban de los turistas que no desean recibirlos. En las playas turísticas de Barú no es inusual que los bañistas les rueguen a lancheros que no ingresen a ofrecer sus servicios dentro del espacio de protección demarcados por las boyas, algunos de los cuales responden groserías o no prestan atención a esas súplicas.

Para los que disfrutan ir a la playa se ha vuelto complicado el tema de seguridad. No puede ser que las gentes, como alguno lo comentó en un canal virtual, sientan que algunos vendedores informales están haciendo méritos para ganarse el incentivo por no matar del que ha hablado el Gobierno.