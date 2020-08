Es curioso cómo, cuando intervienen las ideologías o los prejuicios, se distorsiona la discusión sobre lo esencial. Lo acabamos de ver tras la noticia de que el picó El Imperio será protagonista en el Teatro Adolfo Mejía (TAM).

En efecto, en algún momento, lo que debió llamar la atención, esto es, que los altos decibeles y el montaje de los armatostes que suponen poner a sonar uno de los más estruendosos equipos con consolas corpulentas y andamios pesadísimos, tienen el potencial de dañar el TAM, o por el sonido o por las faenas de montaje y desmontaje de semejante infraestructura; pero resulta que esto fue reemplazado -por fortuna, temporalmente- por una confrontación de visiones de la vida, como si ello fuera el quid del asunto.

Para quienes han visto que la champeta ha sido invitada de honor múltiples veces en este teatro de verano -por lo que ello no supone ninguna novedad-, resultaron chocantes insinuaciones de unos extremos y otros, como los que se indignaron porque la música vernácula vuelva a sonar en el TAM, o porque sobre la cultura de la champeta pesa un estigma dizque por el supuesto rechazo de clases sociales altas.

Tales planteamientos extremos y, de suyo, de minorías conformadas por intelectuales de vertientes opuestas, se esgrimen por quienes no quieren ver lo elemental: la novedad en el TAM no es la Champeta sino el picó. Y muy mal que usen para esa discusión a un ritmo musical respecto del cual no hay estrato en Cartagena en el que niños, jóvenes, adolescentes e, incluso, mayores, no bailen, canten y celebren como algo tan nuestro que desde hace décadas no distingue clase social, al punto que debe ser muy triste decirse cartagenero y no tener la sensibilidad de disfrutarlo, séase del barrio que fuere.

Habiéndose superado la duda del daño por el sonido, que no lo habrá como ya lo han aclarado con suficiencia los organizadores, lo que en el fondo importa es que garanticen que al hacer el montaje del tinglado o estructura metálica que se utilizará para tal fin, lo cual se armará con piezas de tamaño y peso considerables, estructura que es parte esencial del espectáculo y alcanza una altura de varios metros en el caso del picó El Imperio, no rayará los pisos de mármol, ni desportillará las escaleras de ese material, ni romperá las celosías de los palcos de primera planta, ni dañará las butacas y los pisos de madera de la platea, entre otros elementos. También, que las personas encargadas de descargar estas piezas tengan el cuidado suficiente al manipularlas para no tropezar los ornamentos de las laminillas de oro y cariátides de yeso dorado, ni las pinturas de sus jambas laterales. Así mismo, que las barras de la tramoya que se utilizarán para colgar las cabezas de iluminación estén aptas para soportar semejante peso sin riesgo de colapsar. Y que haya un claro mensaje de que el picó siga sonando en los barrios, pero considerando también la tranquilidad de quienes tienen derecho al reposo.

Se agradece la preocupación por el TAM, pero no que se use para una contradicción de visiones entre élites tradicionales y élites contemporáneas.