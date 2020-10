Interesante los datos publicados de las encuestas realizadas por los programas ‘Cómo Vamos’ en distintas ciudades del país, que permiten comparar cómo va la percepción de la gestión de diversas autoridades e instituciones públicas y privadas con las de Cartagena.

Las cifras de la encuesta #MiVozMiCiudad, reveladas por Cartagena Cómo Vamos (CVV), indican que el alcalde William Dau se posicionó como el segundo mandatario municipal a nivel nacional con la imagen más favorable por su gestión durante la pandemia, con 49,6% de aprobación, mientras que la desaprobación llegó al 24%, y el 22% respondió no estar ni satisfecho ni insatisfecho.

A no dudarlo, el halagüeño resultado –si se compara con los de otros mandatarios a nivel nacional–, pudiera explicarse principalmente por la ampliación de las capacidades del sistema de salud pública local y la distribución de las ayudas humanitarias para mitigar la necesidad de miles de familias pobres durante la larga cuarentena, al punto que, según la referida encuesta, Cartagena fue la ciudad con mayor cobertura de beneficiados por ayudas humanitarias, tanto por parte del Distrito como de entidades privadas, alcanzando el 40% de cobertura.

Llama la atención que en materia de corrupción la percepción ciudadana no dio el salto que se habría esperado. En efecto, a pesar de que los resultados de CCV muestran que los cartageneros creen que la corrupción ha disminuido durante la pandemia, con un 32%, en todo caso el 28% cree que sigue igual, mientras que el 17% indicó que ha aumentado, lo cual significa que, al sumar estos dos últimos guarismos, el porcentaje de los que no ven cambios en este tema sensible, que es el caballo de batalla principal de la actual administración, desconcierta; lo cual llama al alcalde Dau y su gabinete a revisar en qué pueden estar fallando, bien sea por una comunicación incompleta en cuanto a su compromiso de lucha contra la corrupción, o en identificar en qué campos los ciudadanos consideran que no se está actuando con la coherencia entre lo que el alcalde propugna y lo que los ciudadanos perciben en esta materia.

Tal como se esperaba, el Concejo Distrital registró la imagen más desfavorable en la ciudad en comparación con otras entidades, con 14% de aprobación. Es fácil inferir que esa mala percepción obedece a la inercia del viejo desprestigio de la clase política local, y del Concejo en particular, más los repetidos rifirrafes con el alcalde Dau y su círculo cercano.

Preocupa la favorabilidad de apenas el 25% de los empresarios, si nos atenemos a las sustanciosas donaciones que hicieron en la ciudad en dinero, especie o gestiones durante la pandemia, que contribuyeron incluso a la mejor calificación de la gestión del alcalde en este duro periodo. Es claro que están fallando en mostrar qué hacen por las comunidades, lo cual queda patente en la percepción que tienen de éstos en los corregimientos, donde alcanzan una favorabilidad incluso mayor que la Alcaldía, con el 59%, habiendo hecho más aportes de capital en la zona urbana que en la rural.