Oportuno mensaje

Aleccionador y oportuno el mensaje que el papa Francisco ofreció en la Audiencia General de este miércoles, sobre la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el planeta, profundizadas con el arribo de una pandemia implacable.

El llamado lo ha hecho de cara a la pregunta de cómo sanar el mundo después de la crisis sanitaria, siendo como es que el virus ha incrementado la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección a los más débiles.

Y es oportuno pues en estos últimos meses la crisis sanitaria mundial también ha exacerbado los extremismos ideológicos y los populismos, con gran daño a la apreciación de la democracia como sistema político. Frente a esa evidencia Francisco propone, en la línea de la Doctrina Social de la Iglesia, que la opción por los pobres esté ausente de confrontaciones ideológicas, pues nunca debe ser vista como una opción política o partidista, ya que trasciende esas contradicciones opinables.

La franca crítica a una visión de vida desde los privilegios, que aleja a los poderosos de los débiles o más necesitados y, de entre ellos, a “los pequeños, a los enfermos y a los presos, a los excluidos y a los olvidados, a quien está privado de alimento y ropa” clama, de quienes tenemos responsabilidades sociales, mirar hacia las periferias para animar y validar todo esfuerzo que apunte a reivindicar los derechos de los más vulnerables.

Importante el llamado a repensar, antes de retomar las actividades económicas ahora que comienza a ceder el contagio del virus, en cómo no retornar a esquemas que repliquen las injusticias sociales y el daño al ambiente, para lo cual todos tenemos que esforzarnos en “hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo”, esto es, que “no recurra a remedios que en realidad envenenan la sociedad”.

Concretando esa exhortación a las circunstancias más inmediatas de la pandemia, los gobiernos son instados para que la asistencia económica que están brindando a sus gobernados no vaya al rescate de empresas que no contribuyen a la “inclusión de los excluidos”, al bien común o al cuidado de la creación, así como también advierte que la vacuna del COVID-19 no se priorice para los más ricos.

Aterrizando estos llamados a la realidad nacional y regional, cabe al menos preguntar cómo se gestionará la distribución y aplicación de la o las vacunas en la población colombiana, frente a lo cual conviene que, a los discretos anuncios hechos por el ministro de Salud, se fije con tiempo una política clara de cómo operará semejante logística pero, especialmente, si se privilegiará a los más débiles de la sociedad en ese arduo proceso. Así mismo, si además de los protocolos de bioseguridad, se está pensando en cómo hacer para que las reaperturas no vengan más con lo mismo, esto es, con lo que mal funcionaba, de tal manera que no retornemos a la réplica de un pasado sin cambios sostenibles o sin resolver los retos que la burocracia, la mediocridad o las complicidades no quisieron o no se atrevieron a componer.