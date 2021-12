Este lunes el ministro de Salud confirmó la presencia de la variante ómicron en Colombia, con dos contagios identificados en Cartagena y uno en Santa Marta, correspondientes a viajeros provenientes de Estados Unidos y España.

La contagiosa variante, que circula en más de 80 países, había demorado su revelación en nuestro medio. Aunque no hay datos aún, podría jugar como variable para un indeseado aumento de infecciones en el país, tal como ha venido ocurriendo en cada territorio donde ha hecho su arribo.

Mientras que en países como España o EE. UU. ya van por la sexta ola, acá el Gobierno no ha declarado concluida la cuarta, que ha tenido más bien un comportamiento benigno en comparación con lo que ha ocurrido en otros lares. De hecho, su pauta ha sido marcar esta ola como una meseta que no ha tenido pico, pero ómicron pudiera ser el detonante de la aplazada subida de contagios.

Ya sabemos que no hay datos concluyentes sobre ómicron, salvo que es extraordinariamente contagiosa; pero faltan análisis para saber si, como pareciera hasta ahora, no es tan virulenta como algunas de sus predecesoras, en la medida que hospitalizaciones con consecuencias mortales aún no se han puesto en evidencia.

Pero también está claro que en otros países se ha incrementado el número de hospitalizaciones, con lo cual en nuestro medio, donde delta no causó el daño que sí propinó incluso en naciones desarrolladas con sólidos sistemas de salud pública, cabría la posibilidad de que ómicron no suponga una fatalidad relevante aunque sí un incremento en ocupación de camas hospitalarias, con los riesgos que implica la menor disponibilidad de cuartos y salas para otras enfermedades, tratamientos e intervenciones quirúrgicas, programadas o no.

Otro dato interesante hasta ahora es que ómicron puede infectar a personas con dosis completas o no; pero todo parece indicar que su agresividad disminuye en personas vacunadas. Así las cosas, las mejores opciones continúan siendo el lavado frecuente de manos, el uso de tapaboca, distanciamiento físico y vacunación, ojalá con la dosis de refuerzo para quienes les esté autorizado.

Singularmente, ante la incertidumbre de no saber qué puede pasar con esta variante, cobra sentido la invitación del Gobierno central en cuanto a que todos debemos protegernos en estas festividades religiosas y de fin de año, en las que se dispara el mayor contacto familiar e intergeneracional y la interacción con extraños, pues entre más alto sea el número de vacunados y más cuidados adoptemos, menor será el impacto que pueda causar la nueva variante.

En suma, el comportamiento que tengan ómicron y las anteriores variantes en los próximo días, con la subida o no de contagios, hospitalizaciones y muertes, definirá el tipo de medidas que el Gobierno central y los alcaldes adoptarán, que en ningún caso podrían ser las draconianas de marzo de 2020.