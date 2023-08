Odebrecht y las campañas

De conformidad con lo que informó el fiscal Barbosa, presuntamente ingresaron dineros de Odebrecht a una de las campañas presidenciales en 2010 y las dos campañas presidenciales que en 2014 compitieron en segunda vuelta.

La contratista brasileña le habría aportado ilícitamente $3.045 millones a la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga y $3.540 millones a la de Juan Manuel Santos. Aun cuando éste respondió que se encargará de “demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”, la Fiscalía ofreció un nuevo listado de ciudadanos que habrían favorecido al consorcio contratista en seis otrosíes del contrato de la Ruta del Sol 2, lo que habría significado un beneficio para éste, y un detrimento al Estado estimado en $120 mil millones.

Aunque en principio pudo pensarse que en materia probatoria debía haber algo a buen recaudo de los entes de investigación, como para que el Grupo Aval, del que hace parte Corficolombiana, hubiera arribado a acuerdos con autoridades de Estados Unidos el pasado 13 de agosto, el Grupo Aval y Corficolombiana expidieron comunicado en el que aclaran la información relacionada con las resoluciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores sobre el proyecto Ruta del Sol Sector II, señalando que no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista del Grupo Aval, ni ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana distinto al exejecutivo de Corficolombiana, lo que remató la Fiscalía al informar que no abrió ninguna línea de investigación “porque no hay pruebas distintas para hacerlo”, pues sólo se encontraron irregularidades individuales del entonces presidente de Corficolombiana.

Sin embargo, por cuanto entre las revelaciones hechas por el fiscal general estuvo que se abrieron dos líneas de investigación en torno del contrato de la Ruta del Sol II y sus adiciones en las que se vincularían como indagados al menos a 60 personas, conviene que se aclare aún más las dispares informaciones, máxime ahora que a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes llegará otro proceso por corrupción en campañas electorales, esta vez contra el expresidente Santos por su condición de aforado, lo que supondrá un trabajo conspicuo de ésta, tal vez la comisión sobre la que más ojos se pondrán si se suma la investigación que se adelantará contra la campaña del presidente Petro, quien, por cierto, ha expresado su molestia por la parsimonia de la Fiscalía en relación con el déficit de resultados sobre responsables del escándalo de corrupción de Odebrecht.

Sin duda, los escabrosos hechos que se revelaron esta semana confirman que la principal fuente de corrupción, y por donde arranca todo el proceso de descomposición moral de la nación, es desde las campañas políticas.