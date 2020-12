Con ocasión de la salida de la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), Julia Miranda, quien estuvo en el cargo por 16 años contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, incluyendo la ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, hay que aprovechar la llegada de su reemplazo para atraer la atención del Gobierno sobre viejos anhelos de nuestra ciudad en punto de las realidades del archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo.

Ya sabemos que con el proyecto de recuperación del canal del Dique podremos detener la muerte de sus corales; pero aún queda mucho por hacer en diversos temas, comenzando con la pesca con dinamita y otros artilugios que se emplean sin consideración a tamaños ni especies.

Hay que reconocer que la Agencia Nacional de Tierras está retomando una gestión más eficiente sobre la concesión y arrendamiento de predios en Isla Grande y otras islas que conforman el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, a fin de recuperar la estabilidad jurídica y el recaudo de ingresos para la sostenibilidad del sistema. Pero es indispensable que, en armonía con PNNC, Cardique y Dimar, estructuren un sistema coordinado, simple y ágil para que, por las complejidades y demoras actuales, no se profundice la sensación de abandono y degradación de muelles y casas, no por falta de interés de sus ocupantes, concesionarios o arrendatarios, sino porque estos no encuentran la forma de obtener las autorizaciones necesarias para asegurar esos indispensables mantenimientos o reposiciones.

Tantas autoridades en un territorio tan minúsculo –también están la Alcaldía y sus dependencias–, solo ocasionan conflictos de competencia o, lo contrario, irresponsabilidad, en la medida que ninguna se siente o se hace responsable porque les corresponde a las otras, todo lo cual causa desazón y confusión, lo que también multiplica el caos que favorece a la indisciplina y el descontrol.

Habría que pedirle al nuevo director de PNNC que mejore el exiguo presupuesto destinado a preservar la riqueza natural que se niega a desaparecer en el archipiélago, sabiendo que buena parte de lo que se recauda tanto de los concesionarios, arrendatarios, turistas y demás actividades que generan ingresos para las islas, se transfiere para sostener el sistema nacional de Parques en el interior del país.

Entre tanto, la comunidad raizal asentada en el caserío de Orika, en Isla Grande, espera con ansias inversiones elementales que los acerque a este siglo XXI.

Insistir en el plan de desarrollo integral de este Parque Natural no debe seguir siendo una deuda de PNNC; y que se quede una mayor porción de los fondos recaudados aquí son apenas propuestas para el nuevo director. Y aprovechar también para remozar las relaciones entre los distintos actores, deterioradas por la displicencia de autoridades lejanas.