En El Universal todas las opiniones serán siempre bienvenidas; sólo esperamos que sus contenidos no pongan en riesgo o vulneren la integridad de otras personas.

El hostigamiento relacionado con la ideología política o filosófica de los destinatarios de un mensaje también ocurre cuando la promoción o instigación causa o les puede causar daño moral.

En sus políticas de participación en chats, blogs, redes, grupos y, por supuesto, en columnas, El Universal, sin desdeñar de la libertad de expresión, no puede patrocinar la difusión de contenidos lesivos de la dignidad, el honor, la honra y el buen nombre, incluso cuando se refieren a los que gozan las personas jurídicas.

Aun cuando no somos responsables de lo que afirman nuestros columnistas, de manera indirecta sí lo somos cuando multiplicamos la injuria o los discursos que invitan, por ejemplo, a seguir o dejar de seguir empresas, grupos o personas, o se refieren a otros periodistas con evidente ataque a su integridad moral. El medio no puede desentenderse de las informaciones y opiniones que se publican en relación con el respeto al derecho de las personas. Por esta razón, consideramos necesarias estas explicaciones.

La columna “Ámense, no vean RCN” que se publicaba en nuestra edición de ayer, remitida por el columnista Orlando Oliveros Acosta, contiene afirmaciones ofensivas contra los periodistas que laboran en el Canal RCN, a la par que propone la censura a ese medio de comunicación.

En El Universal nos regimos según los códigos éticos de la profesión, los cuales precisan los deberes de colegaje y de no discriminación.

De entre las variadas normas que detallan esos deberes en diversos códigos nacionales resaltamos los siguientes: no hacer daño a cualquier miembro de la profesión tanto en sus intereses materiales como morales; el periodista respeta a sus colegas y adopta siempre para con ellos consideración, aunque sean sus adversarios políticos; el periodista no debe referirse a otro periodista en términos deshonrosos a su calidad profesional ni con alusiones destinadas a menoscabar su calidad de tal.

Por razones como esas, la prohibición de la injuria indirecta busca impedir que en medios virtuales y escritos se multipliquen los insultos, las agresiones y los discursos de odio.

La opinión, como juicio de valor, tiene límites en el respeto por los derechos de los semejantes y su integridad moral; poder opinar no autoriza a insultar ni incitar a la comunidad a no ver, no hablar, no oír a las demás personas, pues termina siendo una inadmisible invitación a la censura, que puede sembrar odio, singularmente en una época donde el llamado debe ser a la tolerancia y respeto por las ideas contrarias.

No patrocinamos, entonces, que desde nuestras páginas se incite a censurar a otros medios de comunicación, pero especialmente que se ponga en maltrate la ética y profesionalismo de los periodistas que en ellos laboran.