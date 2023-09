Nubarrones en el horizonte

Es conveniente profundizar, tanto en las razones por las que una calificadora de riesgo y un banco influyente en los mercados internacionales están mirando con inquietud la economía nacional, como en las causas internas que podrían estar amplificando ciertos temores.

Por una parte, en un evento realizado el martes, un vocero autorizado de la calificadora Fitch Ratings no ocultó que observa dificultades en la gobernabilidad, y que le inquietan los aprietos que padecemos para reducir el déficit fiscal, lo que impactará directamente en la solidez de las cuentas del país a futuro.

Por la otra, el poderoso banco JP Morgan atestó que no ve factores positivos importantes para la valoración de las acciones colombianas, debido a un escenario macro poco atractivo y un panorama político incierto, lo que tiene a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) como una de las peores a nivel mundial.

Por manera que, ilusionarnos con comentarios muy positivos del país y el presidente, provenientes de agencias internacionales, pero no de las que importan a la hora de que los inversionistas tomen decisiones sobre el país es una real quimera. Si ya sabemos qué están pensando los que reflejan a los que manejan las decisiones trascendentales en los mercados en Occidente, no tiene sentido seguir soñando conque todo anda bien.

Conviene que el equipo económico del Gobierno se siente, partiendo de la base que no todos los problemas que nos están enrostrando surgieron bajo la actual administración, para enervar prontamente esos temores, de tal manera que no seamos calificados como un ‘mercado frontera’, que son aquellos países inferiores a los señalados como ‘emergentes’ por corresponder a mercados con menor desarrollo, más riesgosos y de baja liquidez.

Así nos están comenzando a ver, y no debemos engañarnos con discursos veintejulieros que no confronten la realidad. Y la realidad es que hay que aterrizar las reformas sin el cariz ideológico que contienen, cuidando el gasto público de insostenible financiación a largo plazo, no poner en riesgo la sustentabilidad de los fondos privados de pensiones, morigerar el incremento en las tasas de interés, cuidar el prestigio de Ecopetrol (venido a menos por los mensajes erráticos del Ministerio del ramo y sus distintas agencias), despejar las dudas sobre el escenario macro, que hoy es poco atractivo, y despejar el panorama político incierto, que reducen el apetito de inversión internacional, esforzándonos en volvernos más competitivos.

En suma, no estamos para sentarnos en laureles; sin una política contracíclica y concertada entre los sectores público y privado, salir de nación emergente y pasar a mercado frontera, lo que es una amenaza que nos ha acompañado por años, pudiera concretarse en este Gobierno, lo que sería un matracazo contra el discurso de progreso que sostiene.