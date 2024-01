No basta la honestidad

Lo que pasa con los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, salvo honrosas excepciones, es que no basta con que haya honestidad en el manejo de la cosa pública. No es suficiente. La prueba perfecta de esto es nuestro Cuerpo de Bomberos.

Durante el gobierno anterior se sentó en el Palacio de la Aduana un alcalde honesto, que no vino a robar; sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de cosa funciona. Funciona porque hay mística entre los bomberos, pero carece de los equipos necesarios para que la ciudad enfrente con seguridad una escalada de incendios, tanto en la urbe como en sus zonas rurales e insulares.

¿Por qué durante la época del comandante Maturana se pudieron adquirir tantas máquinas para apagar incendios, las únicas que quedan tras varios lustros desde que él dejó el cargo, o se refaccionaron y construyeron viejas y nuevas estaciones, o se dotaron de elementos de última tecnología tanto en uniformes como en equipos, para proteger a los bomberos y a la ciudadanía, y desde su salida eso no ha vuelto a ocurrir, ni durante el paso de un alcalde honesto?

Solo basta un hombre bueno, con autonomía y poder para decidir, dispuesto a servir de verdad, enfocado en hacer lo mejor que se puede, en cumplir más allá con su deber y en hacerlo honrosamente, para que las cosas funcionen.

No puede ser que el Cuerpo de Bomberos de Cartagena sea una entidad tan desvencijada, si tuvo, con un presupuesto menor al que maneja hoy, una etapa rutilante. La diferencia la hace el hombre, y no es suficiente con la honestidad; hay que ir más allá, hay que ser y sentirse eficiente, hay que querer que las cosas sucedan, sin pensar en el beneficio propio. Sobran las palabras, la dialéctica, o hablar paja, aunque tanto guste esto al pueblo. Los habladores de paja existen, aunque no tengan ni la menor idea ni la intención de ejecutar, porque para mucha gente es más importante la retórica que la realidad..., son una tragedia.

Pero siempre hay ciudadanos que quieren estar allí para servir, para dar ejemplo, para sacar los proyectos adelante, para fortalecer las instituciones que se les ponen en sus manos, gente para la cual, diferente a lo que pudiera ocurrir con muchas otras, es más importante la realidad que la ideología. Probablemente la razón por la que hay muchos incendios y baja efectividad en su control es porque a muchos colombianos se les dio por prender fuego, pirómanos irreflexivos en tierra fértil para los incendios. Es una probabilidad.

Pero lo que sí es seguro y no tiene discusión es que, salvo honrosas excepciones, nuestras instituciones no están siendo vistas ni provistas, ni lideradas, por personas que quieren ser eficientes, por personas pragmáticas, por personas que estén dispuestas a reducir la retórica y elevar la acción para prever tragedias o atenderlas con eficacia.

Si un hombre pudo dejar un magnífico Cuerpo de Bomberos, ¿por qué otro no?