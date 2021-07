Oportuna la audiencia pública que el Concejo de Cartagena organizó en Manga para debatir con la comunidad y funcionarios del Distrito los problemas de movilidad que hay en la zona, agravados por el cierre del puente Las Palmas.

Aun cuando esos problemas son heredados por la actual administración, lo cierto es que a esta es a la que le corresponde lidiar con la crisis devenida de la decisión del cierre del puente ante su inminente colapso. Desde este punto de vista, el cierre aplazado era inevitable desde antes, y cabe cuestionar a los gobiernos precedentes por no haber asumido en serio el asunto, conducta que constituye falta por omisión.

Como el problema ya está revelado, no puede la administración eludir su correspondiente atención y solución; pero esta solución no puede ser inferior a lo que se necesita, que no es, obviamente, el simple reemplazo del actual puente por uno de estructura similar.

Otro tema que quedó planteado y que merece toda la atención, es la advertencia del ingeniero Jorge Rocha sobre los riesgos de puentes de la ciudad, que acusan notable deterioro y que deben ser intervenidos para evitar que el daño se profundice, o sea más compleja y costosa su recuperación. Frente a esto, cabe la pregunta de ¿para qué sirve la Secretaría de Infraestructura si a lo largo de tantos años no ha sido capaz, en manos de quienes haya estado, de hacerle seguimiento a los puentes de la ciudad, procurar su mantenimiento y garantizar su funcionalidad sin riesgos para los ciudadanos?

Los vecinos de Manga claramente manifestaron en la audiencia su legítima inquietud por la posible ruptura vial de esa isla. Se necesita que la Secretaría de Infraestructura se siente a definir con visión estratégica qué respuesta concreta dará la administración a este reto.

En todo caso, el secretario de Infraestructura finalmente afirmó que las fallas que tiene el puente Las Palmas son irreparables, razón por la que ya se descartó su reconstrucción; sin embargo, para desconcierto de todos, aseveró que la administración contempla sustituir el actual puente por uno igual al afectado.

En reciente editorial, El Universal propuso aprovechar la oportunidad para construir la solución que se debió ejecutar hace más de dos decenios, mediante la construcción de nuevos puentes de entrada y salida de los distintos sectores de la ciudad, y no solo para el desarrollo vial, sino también pensando en la movilidad por medio de canales, lagos y bahía de Cartagena.

En 1981 se creó Edurbe, orientada a ejecutar la canalización de los caños y construcción de puentes elevados que sirvieran a la movilidad náutica, complementando al sistema terrestre. Han pasado 40 años y aún no conocemos siquiera un anteproyecto de la autoridad recogiendo la más hermosa visión que se haya pensado para Cartagena.

No puede ser que la prospectiva de esta Administración sea mantenernos en el pasado.