La violencia contra las mujeres en Cartagena es alarmante y debe ser condenada de manera firme y contundente. Es inaceptable que en menos de 12 días hayan sido asesinadas cinco mujeres. Cada vez que ocurre un feminicidio, se pierde una vida valiosa y se causa un daño irreparable a su familia y sus allegados. Pero ese daño también se hace extensivo a la sociedad toda.

No nos quedemos únicamente con la desgarradora cifra. Es necesario ponerles nombre a quienes encarnan estas nuevas tragedias: Maikelis Paola Silva Gómez (25 años), Paola Andrea Manjarrés Magallanes (23), Katerine Batista Ramírez (40), Yasmina Lambis Pérez (40) y Stifanny Hurtado Bodhert (20) son las víctimas en apenas 16 días de abril.

Esa lista sangrienta debe parar ya.

Viene al caso compartir el mensaje de Dunia León Fajardo, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, en Bolívar: “No, que esas mujeres no sean un número más. Las mujeres tenemos que exigir a las autoridades esclarecimiento de los hechos; no podemos justificar, bajo ninguna circunstancia, esas muertes. A la Alcaldía, a la Gobernación, a las instancias encargadas, exigimos acciones preventivas para no tener que leer cada día estas tristes noticias. Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos”.

Es alentador que la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, y la Secretaría del Interior del Distrito estén exigiendo medidas para prevenir y combatir la violencia de género, para tomar acciones concretas y llevar a los responsables ante la Justicia; sin embargo, queda claro que las autoridades aún tienen un largo camino por recorrer para garantizar la seguridad de las mujeres.

Faltan medidas más efectivas para prevenir y combatir la violencia de género, y que se promueva la educación y la conciencia social sobre la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres. Es importante que todos, como sociedad, asumamos la responsabilidad de protegerlas y garantizar que vivan sin temor a la violencia y la discriminación. Es necesario que seamos solidarios y empáticos con las víctimas y sus familias, que trabajemos juntos para construir una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, sin importar su género o cualquier otra característica personal.

Investigar a fondo estos crímenes es necesario para determinar si se trata de feminicidios; es decir, asesinatos motivados por odio o discriminación de género, pues las penas en estos casos se agravan.

Insistimos: la violencia de género no es un asunto privado o aislado, sino que está relacionada con estructuras sociales que perpetúan la discriminación y la desigualdad de género; por tanto, es fundamental que se fomente la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y que se adopten políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y derechos para todas.