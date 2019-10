Narcoestados

Si se necesitaba de un hito para comprender por qué algunos de los más reputados influenciadores mexicanos vienen señalando con dureza que, como en su momento Colombia, esa gran nación se ha convertido en un narcoestado, basta con dejarse sorprender de las intimidades que se han ido revelando en torno de los dolorosos acontecimientos de Culiacán, municipio de Sinaloa.

La frustrada captura de Ovidio Guzmán y la capitulación del poderoso estado mexicano frente a sanguinarios narcotraficantes ocurridas el pasado jueves en ese municipio, muestran el alcance del poder de estas bandas que operan sin contemplación contra los más esenciales valores que permiten la convivencia social.

Los colombianos de cierta edad recuerdan muy bien lo que significa vivir bajo la amenaza constante de la violencia y la barbarie de los carteles dedicados al tráfico de estupefacientes, así como de su enorme capacidad corruptora; tal que les permitió penetrar a las más altas esferas de las autoridades civiles, judiciales, legislativas, militares y de policía, así como a diferentes niveles comunitarios y empresariales.

Cuando la fuerza de persuasión del Estado, en compañía de la Rama Judicial, no actúan a tiempo y con contundencia, terminan claudicando frente a las acciones terroríficas de quienes no tienen temor ni de Dios ni a la Ley, puesto que, como ya nos ocurrió, si el tráfico de drogas deja de ser un asunto local y se convierte en una poderosa industria transnacional ilícita, la reacción contra las fuerzas del Estado no ha sido otra que la de crear ejércitos privados para amedrentar a la población y subyugar a las autoridades.

Todo eso no tiene un significado diferente a la calificación de un narcoestado. Ya nosotros pasamos por eso.

Y en aquel entonces una de las quejas que más repetían nuestros representantes a nivel internacional fue que nos sentíamos solos en esa cruzada, sin el acompañamiento necesario de la comunidad de naciones, sobre todo de los países vecinos y de los consumidores en el norte y en Europa. Nuestros embajadores advertían que, si no nos acompañaban en la lucha fratricida que sufríamos, pronto la narcoguerra se trasladaría a sus países.

Y ya sabemos lo que está pasando en toda América del Sur y, singularmente, en México, nación en donde tal vez ahora López Obrador comience a comprender que, además de la insustituible inversión social, sin corrupción política, las naciones no pueden debilitar a sus fuerzas armadas, porque el primer paso para volver frágil y endeble a los gobiernos en su deber de garantizar el orden público, es minar la credibilidad y la confianza de los militares y de sus policías. En todo caso, y ya aterrizando en nuestro suelo, no podemos pensar que, porque esos años aciagos ya pasaron para Colombia, estamos vacunados contra la posibilidad de que repitamos esa fatídica historia. De hecho, es para alertarse que con inusitada frecuencia las autoridades nos cuentan de capturas, incluso masivas, de miembros de carteles mexicanos en nuestro suelo, aunque nunca se nos haya dicho que entre esa sorprendente cantidad de personas capturadas, hay ciudadanos mexicanos.