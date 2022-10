Nada u obras

¡Qué difícil en Cartagena desarrollar obras públicas de impacto o que resuelvan viejos problemas urbanos! Incluso, qué difícil realizar aquellas que son de orden inmaterial.

Basta que un alcalde, un político o un grupo comunitario o empresarial propongan una idea para ponernos al día frente al atraso social y urbanístico en el que nos encontramos, para que salte otro individuo o grupo a deslegitimarla.

Precisamente sobre esto ayer nos llamó la atención en estas páginas nuestro columnista German Danilo Hernández, en su artículo ‘De los debates a las acciones’, debido a esa tendencia que tenemos los cartageneros, incluidos los que han migrado a la ciudad y cobrado un justo protagonismo, a ejercer fuerte presión para frenar los proyectos y obras de desarrollo de La Fantástica.

Anotaba Germán Danilo que, por “alguna razón que la psicología social no ha logrado explicar plenamente, en algunas ciudades resulta muy complejo que sus habitantes se pongan de acuerdo para impulsar de manera conjunta acciones que redunden en su propio beneficio. Desafortunadamente Cartagena padece de esta patología social, lo que la eleva a la categoría de una de las que mayores talanqueras interpone a sus rutas exploratorias de avances urbanísticos con impacto social.

Es evidente que para no pocos líderes “ninguna propuesta de desarrollo en curso es viable, y que todo debe comenzar desde nuevos modelos de pensamiento y de enfoques alternativos”, sin que tales premisas vayan acompañadas “por propuestas concretas que sustituyan a las que cuestionan o descalifican”.

Entre los proyectos y propuestas que menciona nuestro colaborador, reputado escritor y periodista, están el Tren de Integración Caribe, la APP de la Quinta Avenida de Manga, el Malecón de la Ciénaga de la Virgen y la construcción del equivalente a un ‘Movistar Arena’ en Cartagena. Nosotros agregaríamos nuevas marinas para atraer más embarcaciones extranjeras, el programa de canales y lagos, y las desperdiciadas Leyes 1784 de 2016 (Ley del Sitio) y 2038 de 2020 (Ley del Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años), todas iniciativas, planes y normas inmersos en “torbellinos de debates interminables, sin que se avance en su ejecución o sean remplazadas por otras, mientras que en ciudades vecinas y distantes nos llevan la delantera”.

Lo peor es que a cada oposición a un proyecto le agregan los elementos populistas, con lo cual desaparece de la discusión de lo racional y se eleva lo intestino.

Al final, no tenemos nada que mostrar, porque no somos capaces de nada; porque en nada nos ponemos de acuerdo, porque no hablamos nada entre los distintos sectores, grupos sociales y grupos de interés.

Estamos a solo un decenio de celebrar los 500 años de fundación de la ciudad. En palabras, a todos parece interesarnos. En hechos u obras, nada de nada.

Definitivamente, preferimos las palabras.