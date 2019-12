Modular el paro

En los últimos días la realidad comienza a mostrar, ya no sólo las causas, también los efectos del paro. Incluso, a estas alturas no todas las causas están clarificadas, pues si los líderes del paro siguen dirigiendo sus reclamaciones sólo contra el gobierno del presidente Duque, lo cierto es que al deshojar las exigencias que se esgrimen en las protestas, líderes y participantes mencionan demandas heredadas de varios gobiernos, o que no son de exclusiva competencia del Ejecutivo, pues tienen que ver con potestades del Congreso, de las Cortes o en relación con el funcionamiento inadecuado de nuestro modelo de democracia.

A estas alturas es claro que las causas del paro rebasan las que señalaron los convocantes iniciales, esto es, las centrales obreras, estudiantes y otros sectores sociales. Tal vez ese sea el principal desconcierto en el que se encuentra el Gobierno, pues el listado de 13 puntos a discutir, presentado por los sectores articulados al Comité Nacional del Paro, contiene aspectos que no dependen sólo del Ejecutivo y que obedecen a lo que se ha llamado como una “deuda histórica”, que se le ha espetado precisamente a una administración que lleva año y medio de mandato.

A ese listado de 13 puntos ahora se agrega el de cinco macrotemas, formulados por los representantes de organizaciones nacionales, congresistas y otras fuerzas sociales, según carta remitida al presidente Duque, en la que respaldan el paro y proponen una mesa nacional para discutirlos, lo que amplía el catálogo de reclamaciones.

Y si de ese largo listado surge que el interlocutor de los convocantes del paro no puede ser sólo el presidente Duque, pues se trata de una discusión que encierra una crítica profunda al modelo en el que convivimos, del cual el Ejecutivo es apenas uno de sus componentes, sorprende entonces ver a congresistas y miembros de la Rama Judicial hacer el quite magistralmente a los cuestionamientos de los protestantes, cuando la centralidad de la mayoría de los problemas tiene nido en las tres ramas del poder público y, más específicamente, en los miles de colombianos de carne y hueso que están o han pasado por estas.

Y si el vértice que llama a interpretar las causas del paro apenas se esclarece, los efectos de este también reclaman reposada reflexión. Las últimas noticias indican que la actividad comercial se redujo en 40% y las pérdidas diarias se calculan en más de 50 mil millones para el comercio y el turismo, lo cual supone un crudo bajonazo en el crecimiento favorable en el que venía la economía nacional, entre otras afectaciones que se reflejan en un creciente hastío por la extensión de las marchas y protestas, y por la deriva ideológica que pudiera estar tomando.

Tiene sentido entonces que los líderes del paro valoren si va siendo hora o de que suspendan el paro en tanto se desarrollan las conversaciones, o si modulan su frecuencia, para hacerlo menos gravoso a la gente común y al comercio en general, no sea que la legitimidad de las protestas se vea agrietada con la desesperación y el hastío, que pueden recrudecerse ante la cercanía de los días decembrinos.