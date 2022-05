Cerramos abril como otro mes de mejora en la economía a pesar de la elevada inflación y el tibio aumento del empleo. El hecho de poder decir que el tamaño de la economía nacional ya es superior al de la prepandemia antes del inicio del tercer trimestre de 2022, que fue cuando se pronosticó que podríamos retornar a esos crecimientos, es realmente esperanzador.

Motivan también algunas cifras del Dane sobre pobreza multidimensional (la que mide, además del ingreso, variables cualitativas), que bajó a 16% frente al 18,1% de 2020 y el 17,5% de 2019, con lo cual se logra el dígito más bajo desde 2020, y la salida de 971 mil personas de esa condición en comparación con ese tortuoso año.

Pero allí están los nubarrones en el horizonte de las realidades cotidianas para recordarnos que no podemos extender la siesta de la autocomplacencia.

Por ejemplo, otra vez el campo casi que triplica en crecimiento negativo a las ciudades (31,1% frente al 11,5% en el índice de pobreza multidimensional). Y en esa misma línea, desconcierta descubrir que el Caribe le ‘gana’ al Pacífico (26,8% y 22,7%, respectivamente), lo que indica que por aquellos lados están haciendo mejor la tarea.

Y, en todo caso, el golpe de la pandemia ha sido tan fuerte que de los 3,6 millones de personas que entraron en pobreza en 2020 aún quedan en esa condición 2,1 millones, quienes acompañan en tan difícil situación a otros 17,9 millones de colombianos que esperan más de nuestros líderes y del sistema económico para mejorar la calidad de vida y la justicia social.

Por ende, habrá que hacer un mayor esfuerzo en lograr más condiciones favorables para la generación de empleo y de trabajo independiente dignos. Respecto del primero, aún no llegamos a los niveles prepandémicos (10,5% en 2019), que no eran buenos; y una mejora en los índices de pobreza que reflejen una realidad mejor para los hogares colombianos no se puede lograr si no avanzamos en la creación intensiva de nuevos puestos de trabajo.

Esa lucha no será fácil en un escenario mundial marcado por la inflación galopante y la invasión rusa a Ucrania, al punto que la Cepal bajó su pronóstico inicial de crecimiento para América Latina en 2022, del 2,1% al 1,8%; y aunque Colombia es el país del área con la mejor perspectiva desde ésa Comisión Económica, con 4,8%, la dinámica del comercio mundial profundizará una disminución de la demanda externa, debido a disrupciones en las cadenas de suministros, lo que junto a la alta volatilidad en los mercados financieros, afectará los flujos de capital hacia mercados emergentes como el nuestro.

Todo ese escenario gris nos llama a obrar con mucha creatividad y sin denuedo para encontrar nuevas oportunidades de confrontar la crisis sin omitir las que ya conocemos, sobre todo en un marco de incrementos en las tasas de interés como reacción al calentamiento excesivo de la actividad económica.