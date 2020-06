Más esfuerzo tributario

Hemos ponderado los esfuerzos que en materia tributaria ha realizado el Gobierno nacional para aliviar a las empresas y los hogares. El aplazamiento en el pago de la presentación y pago del Impuesto de Renta, exención de IVA a los arrendamientos, exención del Impuesto al Consumo, entre otras medidas, han paliado a familias y al tejido empresarial.

En la segunda emergencia económica declarada por el Gobierno se emitieron decretos que, sumados a los ya expedidos, son ya más de 20 en materia fiscal, sin perjuicio de las múltiples resoluciones de la Dian buscando ese mismo propósito.

No ha sido así en los niveles distrital, municipales y departamental, en donde ha habido una incompresible timidez en la expedición de normas que, como las del Gobierno nacional, otorguen mayores facilidades a los contribuyentes en lo local.

En el Decreto legislativo N° 678 del 20 de mayo se otorgaron facultades a los entes territoriales para dictar medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal. Con semejante amplitud de prerrogativas normativas no se entiende la mezquindad regional en el trasladado a los contribuyentes de los plenos beneficios del Decreto 678, por ejemplo, en asuntos tales como los de diferir el pago de los impuestos territoriales en varias cuotas para aliviar el flujo de caja de los contribuyentes.

Bajo las circunstancias actuales, diferir el pago en dos cuotas, o postergarlo para una fecha posterior, no es precisamente la forma más colaborativa en favor de contribuyentes sometidos a esta debacle económica generalizada. No haberlo hecho al menos en seis cuotas no mejorará el recaudo ni ayudará al apaleado flujo de caja de estos.

A fin de mes vence el primer pago del Impuesto de Industria y Comercio –y su anticipo– debiéndose cancelar el 40%, porcentaje que, dadas las circunstancias, resulta muy elevado para miles de contribuyentes que llevan prácticamente tres meses de bajas o nulas ventas.

Igual sucede con el Impuesto Predial para la vigencia 2020, que de no cancelarse a más tardar el próximo 31 de julio, conllevará la causación de intereses a las altas tasas establecidas actualmente, situación que consideramos inequitativa en tiempos de pandemia.

Es oportuno que los entes territoriales realicen de inmediato mayores esfuerzos de orden fiscal para colaborar con los agobiados tributantes, y no sólo regulando el pago en módicas cuotas, también sin causar intereses, lo cual supondrá un mayor recaudo y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Esperamos que gobernador y alcaldes nuevamente consideren, con sus equipos de Hacienda, medidas más acordes con la traumática realidad por la que atraviesan nuestros municipios, Distrito y el Departamento, haciendo todavía un esfuerzo tributario mayor que el que ya están soportando, lo cual puede ser balanceado con créditos de tesorería, opción que pueden tramitar sin autorización de la Asamblea ni los concejos, respectivamente, para continuar en el propósito de conservar u ofrecer, en lo que sea posible, más empleos, empresas y mayor tranquilidad en los hogares.