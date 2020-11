Una reciente encuesta de Invamer, difundida por varios medios, señala que la imagen favorable del presidente Duque se desplomó en octubre después de que, con ocasión del manejo de la pandemia y su rendición de cuentas diaria por televisión, llegó a bordear un cómodo cincuenta y dos por ciento hace pocos meses.

Debe ser frustrante que, tras tanto esfuerzo, la opinión no le acompañe a su gobierno, pues el 79% de los colombianos cree que las cosas están empeorando comparado con el 11% que piensa que mejora el país, según esa encuesta; pero es que las cifras de la economía, la seguridad y el ambiente político no le son favorables, a pesar de los remarcables logros en salud y otros rubros no menos importantes.

Se esperaba que en los resultados de percepción por la economía las últimas encuestas no arrojaran cifras positivas; y, en efecto, en la que comentamos, un 85% de encuestados considera que la situación está empeorando y solo un 9% que mejora. No podía ser de otra manera viendo cómo se incrementó el desempleo. Pero también se nota, según lo que se infiere de la encuesta, una mala calificación por la sensación de deterioro de la seguridad, sobre la que el 80% respondió que está empeorando. Pasa similar en el ítem sobre corrupción.

En resumen, el presidente y su gobierno, pero también con el apoyo de los mandatarios regionales y locales, tienen que hacer un alto en el camino y revisar qué ronda la mente y el ánimo de los ciudadanos, para identificar en qué hay que trabajar con nuevos bríos y en dónde se están esfumando los esfuerzos. Y no solo por razones políticas, sino, sobre todo, por los fines del buen gobierno. Finalmente, si las cosas se hacen bien y producen mejores resultados en aquellas áreas donde la gente muestra señales de frustración y desespero, la recompensa no solo vendrá en un crecimiento de los favorables en las encuestas, sino también en las elecciones venideras, que son las que medirán la capacidad eficiente de retención del poder.

Si nos guiamos no solo por los resultados de las encuestas, que no parecen variar mucho unas de otras, más las mediciones periódicas del Dane, huelga concluir que los principales esfuerzos tendrían que destinarse en áreas como el incremento en el gasto nacional en salud, para pagar lo debido al personal de sanidad, para poner al día la cartera de IPS y para ordenar la disolución y liquidación de las EPS y demás entidades de este sector que no son competitivas en calidad y oportunidad en la atención de sus usuarios en comparación con las mejor calificadas; también, más recursos para la preservación del empleo y en la creación de nuevos empleos en las pequeñas y medianas empresas; y en la urgente asignación de obras públicas impactantes en movilización de recursos y vinculación de manos de obra, singularmente en más viviendas, vías, recuperación del medioambiente e inversión en el campo.