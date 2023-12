Marihuana al parque

La discusión que se ha colado en relación con la derogatoria del decreto que, con modificaciones jurisprudenciales, daba potestad a la Policía para incautar la dosis mínima e imponer multas a quienes consumieran droga en espacios públicos, ha tomado un curso inconveniente, pues no se centra en lo que supone realmente para la vida práctica a nivel local o comunitario.

En efecto, para no pocos opinadores es una lucha entre uribistas y petristas. Nada hay de eso. Lo que se ha eliminado no es la criminalización del porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes en el país. Eso existe hace años con fundamento en el concepto de “Libre desarrollo de la personalidad”.

Lo que se ha eliminado es la previsión que le permitía a la Policía –y a los ciudadanos– oponerse a que los marihuaneros y consumidores de otras drogas, en dosis personal, ejercieran su derecho a usarlos en espacios públicos en los que se pusieran en conflicto este derecho con el de disfrutar de ambientes sanos para quienes no las consumen, singularmente en parques y plazas o en entornos que han privilegiado a las familias y menores de edad.

De hecho, la norma derogada la semana pasada en su momento se expidió debido a las copiosas quejas de madres y padres de familia, y centros escolares, ante la creciente presencia de consumidores de dosis personal en espacios que comenzaron a compartir con los niños, cuyos padres no querían que conocieran el mundo de las drogas desde tempranas edades.

No cabe duda de que, una vez se vuelvan a compartir los parques y sitios cercanos a las escuelas entre niños y consumidores de drogas que tienen derecho a hacerlo, volverán a dictar un decreto que lo impida. Y tiene sentido. No es conveniente que se dé esa mezcla de actividades en un mismo sitio; por eso, produce gracia, por no usar una expresión más precisa, la excusa de que esa derogatoria obedece a la aplicación de los postulados que dispone el actual Plan Nacional de Desarrollo.

Si de lo que se trata es de materializar la posibilidad de que los consumidores sean respetados en sus derechos y en no dar un trato de criminales a quienes ejercen una opción con libertad, sobre todo los jóvenes, pues no es con el expediente fácil de derogar la prohibición que impedía el compartir espacios con los niños, sino en crear, previamente, una política acorde con los postulados del PND.

Tendría más sentido, por ejemplo, crear espacios especiales para que jóvenes y adultos fumen o esnifen las drogas a las que tienen derecho con fundamento en el libre desarrollo de la personalidad, sin que nadie los moleste. Pero de esto nadie ha hablado en el Gobierno, porque no existe esa política. Es mucho más fácil –y económico, por supuesto– autorizarlos a compartir los entornos con los menores de edad.

Es el conflicto de derechos entre el de consumir la dosis personal y el del esparcimiento familiar. Ya sabemos a cuál se privilegia.