Ver cómo se han deteriorado los puentes sin que hubiese una entidad que asumiera el papel de doliente de tan importantes elementos urbanos es decepcionante... y peligroso.

Pasan los años y, a lo sumo, reparcheos y similares medidas temporales para mitigar el mal estado de los puentes no logran calmar la justificada inquietud de los ciudadanos, sobre todo de los profesionales expertos en estructuras y los gremios que agrupan a ingenieros y arquitectos, frente al temor del desplome de alguno de estos.

Y no es un recelo descabellado. Los cartageneros ya vivimos esa experiencia: la caída del nuevo Puente Heredia en 1995, que llevó a que no se demoliera el viejo, está en la memoria de la ciudad; ¿quién garantiza que algo similar no volverá a ocurrir?

Por supuesto, no se le puede achacar a la actual administración la culpa del deterioro progresivo de los puentes viales en la medida que resulta de la acumulación de años de indolencia o dejadez de gobiernos pasados, que no vieron ese deber de cuidado o mantenimiento como otra responsabilidad funcional de la Alcaldía Distrital.

De hecho, hay que valorar el esfuerzo de la actual administración, a través de la Secretaría de Infraestructura, por recuperar el uso de puentes averiados, así como de la realización del estudio patológico de siete de esos puentes urbanos que necesitan con urgencia obras de refacción.

El estudio, realizado con la asesoría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se concentró en los puentes Heredia (antiguo y nuevo), Romero Aguirre, Chambacú, Jiménez, Román y Las Palmas, y tuvo una duración de tres meses.

Como se presentía, los resultados son preocupantes. De conformidad con la evaluación y clasificación realizada, los puentes Heredia (el viejo) y Las Palmas (que conecta a Manga con el Pie del Cerro) deben ser demolidos en la medida en que la mayoría de sus elementos (carpetas, juntas, vigas, losas, estribos) están en “grave deterioro”.

En cuanto al puente Jiménez, que conecta a Manga con el Pie de La Popa, habría que demoler y construir la losa superior (parte de la estructura que soporta la carga de los vehículos). Y en torno del puente Román, debe hacerse un estudio de patología estructural con inspección de pilotes; en tanto que los puentes Román y Chambacú, que tienen aceros de refuerzo expuestos, barandas en mal estado o deterioros en las juntas, sus intervenciones parecen menos urgentes, pero hay que hacerlas.

El secretario de Infraestructura se ha comprometido a abrir, durante este tercer trimestre, el proceso de selección del o los contratistas; y en el último trimestre la ejecución de estas intervenciones.

Sin embargo, podría la actual administración dejar un esquema técnico y viable de asunción de responsabilidad a un organismo distrital que responda directamente por el mantenimiento constante de puentes y otros elementos urbanos sensibles. ¿Es esto viable?