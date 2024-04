Los 100 días de Arana

Empezó bien su mandato el gobernador Yamil Arana Padauí, a propósito del balance de sus primeros 100 días de gobierno, que se cumplieron el pasado 8 de abril. Haber llegado con la mayor votación en la historia de las elecciones territoriales de Bolívar le confirió plena gobernabilidad. La Asamblea Departamental, hasta ahora, no ha supuesto inquietud alguna para el novel gobernante; le han aprobado, sin contratiempos, dos proyectos de ordenanza, y no tendrán objeciones cinco proyectos más que el gobernador ya anunció, siendo el más importante la solicitud para un cupo de endeudamiento de hasta 700 mil millones de pesos, que serían destinados a la ejecución de los compromisos del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027.

Podría decirse algo similar de sus relaciones con la ciudadanía si nos atenemos a recientes encuestas, que le reconocen una holgada aprobación entre los mandatarios del Caribe. Pero, tal vez, lo que más ha destacado la realidad de estos 100 primeros días es el rompimiento de la vieja tradición de la separación, en muchos cuatrienios absoluta, de las administraciones de Bolívar y Cartagena de Indias. Por el contrario, estamos presenciando una conveniente armonía y trabajo coordinado entre Arana y Dumek Turbay con frutos que se mostraron prontamente.

El liderazgo del gobernador y los recursos aportados en proyectos de infraestructura, movilidad y recreación en Cartagena, incluidos el del inicio de la recuperación de El Laguito, el Centro Recreacional El Edén en el barrio Las Gaviotas, y las luminarias del Estadio Jaime Morón, supondrán una inversión de 40 mil millones de pesos, sin perjuicio de otros programas en los que ha anunciado la vinculación del Departamento en su capital.

Estratégicamente, su apoyo a la ciudad puede ser ahora más importante, viendo la determinación con la que el alcalde Turbay está asumiendo algunas posiciones frente a funcionarios del Gobierno nacional, pues Arana parece gozar de la buena atención del Palacio de Nariño, lo que quedó patente en la reunión del pasado viernes con la asistencia del presidente Petro. Es claro que el gobernador jugará un rol importante para distensionar las complejas relaciones del alcalde con algunos miembros del gabinete presidencial.

Pero, difícilmente habrá inversión material más importante y por la que puede ser mejor recordado que toda aquella que vaya dirigida al saneamiento básico de las poblaciones de Bolívar. La construcción de nuevos acueductos y la realización de mejoras en otros existentes, con el fin de garantizar servicio de agua potable las 24 horas del día, resulta de la más alta importancia.

Finalmente, hay dos temas que requerirán del mayor esfuerzo del nuevo gobierno departamental: el desarrollo humano de los bolivarenses, para lo que se han creado nuevas secretarías; y la seguridad, que vale la pena tratar en próxima oportunidad.