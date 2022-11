Los 100 días, aquí

Mañana se cumplen los 100 primeros días del gobierno Petro-Márquez. En anteriores editoriales nos hemos ocupado de temas nacionales a propósito de esta tradicional medida de tiempo, empleada para aquilatar el talante de una nueva administración e inferir hacia dónde va una nación bajo su liderazgo.

Esta semana conviene hacerlo sobre cómo le ha ido a Cartagena y la región, y qué podemos esperar del nuevo Gobierno.

Tal vez los asuntos más destacados, heredados de gobiernos anteriores, pero que le competen, tienen que ver, para Cartagena, con las obras de la primera fase de la Protección Costera, la inseguridad y el mototaxismo; y para la región, el macroproyecto del Canal del Dique, las tarifas de energía y el hambre. Hoy comenzaremos por las de Cartagena.

En cuanto a Protección Costera las cosas no van bien; se necesita que el Gobierno nacional retome el interés en el proyecto y el liderazgo que acá no existe. Urge resolver el pago al personal de la interventoría y enervar las causas que han vuelto rutina que el contratista denuncie retrasos en las obras. Se trata, como no, de un proyecto de la anterior administración, que probablemente sea mal visto por los nuevos funcionarios, que habrían preferido iniciar la lucha contra el cambio climático en los barrios populares; pero esto es lo que hay, y toca terminar de ejecutar óptimamente el proyecto, pues cualquier incumplimiento no atribuible al contratista será imputado al Estado. No tiene sentido que el consorcio que lo desarrolla vaya a ganar más plata en condenas por incumplimiento que por las obras ejecutadas.

Sobre la inseguridad, es claro que en Cartagena y la región somos víctimas de la violencia exacerbada por el enfermizo afán de lucro y de control de los territorios por bandas criminales financiadas internacionalmente y organizadas a través de franquicias concedidas por carteles poderosos que reinan en naciones extranjeras. Se entiende que las reuniones lideradas por el ministro de Defensa ya han comenzado a dar resultado, por los golpes propinados por la Policía Nacional.

Pero se espera aún más. Profundizar en inteligencia y cooperación internacional e inversión en cámaras de vigilancia es lo que se espera del Gobierno nacional, pues la lucha escapa a las competencias, jurisdicción y capacidades locales. El de la inseguridad es, sobre todo, un asunto de interés nacional en la medida que los jefes de la criminalidad solo podrán ser detenidos y sometidos a la justicia si se dirigen las operaciones bajo la acción coordinada y diligente del Gobierno central, Fiscalía, inteligencia y cooperación internacional.

En cuanto al mototaxismo, aunque no es solo un fenómeno social nuestro, es el más inmediato después del hambre y la inseguridad, y en ambos juega un papel tal fenómeno. Por esto, lo mencionaremos como un problema local que, por su complejidad, merece capítulo aparte.