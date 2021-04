El domingo, con el 97,91% de los sufragios válidos escrutados, Guillermo Lasso fue reconocido por las fuerzas políticas como presidente electo de Ecuador. Derrotó en segunda vuelta, con el 52,51% de la votación, al candidato de las fuerzas de izquierda, Andrés Arauz (47,49%).

Contra todos los pronósticos, que daban como seguro vencedor a Arauz, quien reconoció su identidad con las causas de su principal promotor, el expresidente Rafael Correa, y aseguró encarnar a los indígenas y otras minorías bajo la promesa de una nueva versión del llamado socialismo del siglo XXI, fue derrotado por un empresario con vocación política que se explayó en un discurso nada similar, quien asumirá el próximo 24 de mayo la presidencia del vecino país.

Lo anterior supone no solo un descalabro para Rafael Correa y las ofertas de mayor gasto social que caracterizaron sus dos periodos de gobierno, también para la izquierda latinoamericana, pues sobre las elecciones en Ecuador y Perú han estado cifradas las esperanzas para recuperar la línea ideológica que en la época del correísmo recorrió la porción de nuestro continente que comparte una lengua común, coincidentes además con los sucesivos gobiernos de Lula y Rousseff en Brasil. La pérdida de esa importante presea le restará fuerza a esa tendencia política para las siguientes elecciones siendo, a no dudarlo, la más importante de todas las presidenciales colombianas en 2022.

Por su parte, en Perú triunfó en primera vuelta el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, quien deberá enfrentarse con quien quede en segundo lugar de entre una baraja de candidatos de derecha que tienen la posibilidad de pasar al balotaje, lo cual hace difícil que Castillo resulte victorioso si los votos del centro y centro derecha llegan unidos a la segunda vuelta, lo cual es lo más probable.

Ante los resultados de este domingo, se ratifica lo que ya se ha comentado en cuanto a la desconcertante paradoja de que el mejor aliado de la centro derecha y de la derecha latinoamericana es el nefando régimen que encabeza Nicolás Maduro. Es que ninguno de los candidatos a la presidencia de la izquierda ha sabido desmarcarse del más rotundo de los fracasos de la historia reciente de este continente. No es de extrañar, por eso, que fuerzas políticas independientes, indígenas, minorías y grupos poblacionales sujetos de la pobreza prefieren votar por candidatos que no encarnan todos sus anhelos, ideales o ideología, con tal de no ver cumplidos sus temores de replicar la tortuosa experiencia padecida –demasiado tiempo– por el pueblo venezolano.

Es incalculable el daño que la versión tortuosa del socialismo del siglo XXI le ha hecho a la izquierda democrática, ejecutada protervamente en suelo venezolano. Pretender que es posible en estos tiempos exportar ese modelo, así sea mejorado, es un error sustancial y, por ello, inexcusable.