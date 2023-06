Las marchas de ayer martes fueron copiosas. Las fotos y videos difundidos por distintos medios y personas hacen inferir que lo fueron mucho más que la última de las convocadas por el presidente Petro.

Al tiempo, en el Congreso se respiraba un aire de derrota del proyecto de reforma laboral, como en efecto ocurrió al iniciar la tarde, cuando el presidente reconoció que se había hundido en la Comisión Séptima de la Cámara.

Como se presumía, el primer mandatario calificó ese desenlace como muy grave; pero lo que no se preveía es que, en vez de calcular lo que estaba pasando en las calles de muchas ciudades, donde las gentes salieron a protestar contra las reformas en curso, se fue lanza en ristre contra lo que precisamente ha despertado rechazo en diversos sectores de opinión, que resienten el empeño presidencial en dividir al país.

Sus innecesarias expresiones sobre lo que calificó como ausencia de voluntad de paz por parte del “poder económico”, anotando que los “... Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador...” es ya un discurso fuera de lugar habida cuenta de los resultados de la gestión legislativa de los representantes del Ejecutivo en el Congreso.

Para rematar, volvió a emplear la palabra esclavitud para demostrar su frustración por la derrota sufrida en la Comisión Séptima de la Cámara. Afirmar que los grupos de poder “... creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral...”, no solo es ofensivo para los empleadores colombianos que cumplen con las obligaciones laborales; también lo es para los empleados, que perciben sus ingresos del trabajo honesto que despliegan.

Cerró su contrariedad con la afirmación de que el “... gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador...”, cosa que es loable y se espera del presidente; pero no se detuvo a valorar que una de las críticas a la reforma laboral precisamente es que no se refiere a un proyecto redactado para promover el empleo formal y para sacar de la informalidad o del desempleo a más del 60% de la fuerza laboral del país, sino que solo interpreta a la clase sindical, que es una minoría en el vasto rango de trabajadores.

Por fortuna, afirmó que su Gobierno protegerá las marchas contra o a favor, lo cual le recupera el talante democrático que se le conoce; pero se echa de menos que el presidente no haya hecho un análisis sobre lo que el pueblo que marchó le quiere decir, que es más que la mera protesta por unas reformas sociales que cursan en el Congreso.

Tal vez pudiera percatarse que se trata de un cúmulo de gobernados que se sienten excluidos de su discurso, como si los despreciara; es decir, todo lo contrario del concepto de unidad que le endilga al presidente de la República la Constitución Política.

Pero es tema que da para otro editorial.