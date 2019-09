Las marchas

Una tensión habitual suele manifestarse en toda sociedad organizada cuando parecen enfrentarse, por una parte, el derecho que tienen los ciudadanos a protestar en el espacio público, incluso paralizando la movilidad de las urbes, y por la otra, la restricción del derecho a desplazarse del resto de habitantes que no participan en estas movilizaciones.

Lo cierto es que la protesta social legitima los sistemas políticos. Por lo mismo, en aquellas naciones donde se restringe o prohíbe este derecho fundamental, fácil es colegir que no hay democracia ni respeto por el disenso o por las minorías.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular tiene dicho que “... las restricciones al ejercicio del derecho de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones y promover la búsqueda de cambios o soluciones a los problemas que les afectan (...) En una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación...”.

Por lo mismo, cuando la protesta social es reprimida se ponen en entredicho conceptos clave como el de democracia, derechos humanos o legitimidad, en la medida que quienes la restringen hacen uso de la estigmatización de los asociados, protestantes o marchantes para justificar el uso de la fuerza o la prohibición de autorizaciones para su procedencia, lo cual no hace sino generar la denominada criminalización de la protesta, cuyo objetivo es la judicialización de los conflictos sociales para librarse del diálogo comunitario, que es la negación de la funcionalidad de la política.

Para evitar la arbitrariedad de las autoridades en el manejo de la protesta social bajo las tesis del imperio de la ley, se han creado protocolos por los cuales no es razonable prohibir o limitar esas manifestaciones públicas, salvo en casos extremos y muy excepcionales.

Por fortuna, nuestro país sigue esta línea constitucional; lo que en la práctica se manifiesta con una legislación que sólo exige a los organizadores de las marchas que notifiquen a la autoridad municipal qué día y el recorrido de estas con el fin de que se adopten las medidas razonables para proteger el ejercicio de este derecho, si se habrá de ejercer en calles, parques y demás espacios públicos.

De la anterior manera, el Estado no sólo queda obligado a garantizar el derecho a protestar, también para que se advierta o informe oportunamente a la ciudadanía que no participará en la protesta, para que adopte las medidas que minimicen los traumatismos que la marcha naturalmente ocasionará.

En la práctica, esto no está pasando en Cartagena. Últimamente, quienes organizan las protestas o bien no tienen la lealtad de notificar con antelación su ocurrencia; o si lo hacen, las autoridades no tienen la diligencia para dar a conocerlas al resto de ciudadanos.

La protesta social no tiene por qué ser incompatible con el derecho de los demás a desplazarse en la ciudad y cumplir a tiempo con sus programaciones. Este es un tema sensible, que merece discutirse.