Las formas

Teleológicamente el alcalde Dau tiene la razón en su enfado permanente contra la dirigencia política. ¡No es el único!

Porque hay que decirlo sin ambages: la clase política de nuestra región desde hace lustros dejó de merecer admiración; responsabilidad que es compartida por buena parte de nosotros, en la medida que, en nuestro medio, hace rato la pillería y el desfalco dejaron de recibir el rechazo ciudadano (aunque muchos podrán tirar la primera piedra).

Sí; el alcalde tiene, en lo esencial, toda la razón en su perenne irritación. La pregunta es si esa indignación, manifestada con frecuencia en forma virulenta, irrefrenada y guache es suficiente para cambiar a una sociedad o para derruir aquello que combate. O, planteado de otra manera: no es si el alcalde hace mal o bien demostrando su rutinario repudio contra la corrupción, pues eso le corresponde conforme con sus promesas de gobierno. El asunto es si lo hace de la manera adecuada y bajo las mínimas formas en que los intereses superiores de la ciudad, por su falta de tino en el manejo y estrategias del lenguaje, no se afecten de fondo en un periodo tan complejo.

No es para nada malo que la primera autoridad del Distrito mantenga una posición tajante contra la corrupción; dejar de hacerlo traicionaría el principal mandato que sus electores le dieron; pero, en medio de la pandemia, ese compromiso tiene que ser manejado con tan aguda filigrana que no dañe procesos dirigidos a recuperar otros aspectos de nuestra realidad, que no son temas menores que la deshonestidad en lo público.

La participación en la reunión en la que estuvo el alcalde Dau buena parte del viernes fue afortunada; brilló con su presencia y liderazgo; pero el haberse retirado de la reunión cuando se iba a tratar el tema de la recuperación económica fue un rotundo desatino. Difícilmente podía existir alguna razón mayor que sacara a la primera autoridad local de un encuentro tan estratégico, que contaba con la asistencia de altos delegados del Gobierno nacional y cuya agenda se conocía con anticipación, sin que Protocolo hubiese registrado, que se sepa, reparos contra esta. Además, su mensaje “anticorruptivo” habría sido más mirífico si lo hubiese dado allí en ese mismo recinto, con la altura y oratoria que permite la fina inteligencia del gobernante sin necesidad de levantarse de la reunión, pues nunca lo cortés le ha restado a lo valiente.

La ciudad agradece que su líder tenga puestos espada y escudo para librar batallas contra la corrupción; pero, para nada la ciudad necesita que acuda a contiendas sin considerar las formas que se requieren para que los procesos de ciudad no se detengan, pues los intereses de Cartagena priman sobre las confrontaciones, justificadas o no.

Ya no más montañas rusas. Para bien de la ciudad, va siendo hora que el alcalde defina si está o no dispuesto a trabajar por este terruño con la suma de todos los actores, gústeles o no, aunque la relación sea estrictamente en consideración a la necesidad de prevaler los acuerdos mínimos diarios que hay que adoptar para buenamente resistir, juntos, el tiempo que dure entre nosotros el COVID-19.