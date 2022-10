Las fiestas en otras manos

De la polémica desatada por el contrato entre el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la empresa antioqueña Plaza Mayor de Medellín para la organización de los eventos novembrinos –que incluso ha llevado a la Personería Distrital a iniciar una investigación contra el director del Instituto– corresponde extraer lecciones.

La primera es que, en concepto del IPCC, la ciudad hoy carece de una entidad apropiada para la organización de este tipo de eventos culturales y masivos, y a juzgar por el silencio de las entidades y empresas locales, debe ser cierto.

La segunda es que algo debe(n) haber hecho o estar haciendo mal la o las instituciones llamadas naturalmente a hacerse cargo de la organización de las fiestas y tradiciones populares, como para que el Distrito haya declinado en celebrar el polémico contrato con aquella o estas.

La tercera es que hay que detenerse a discutir sobre qué entidad debemos tener, quiénes la deben regentar y con qué recursos financiarla para que no pasemos la vergüenza de compelernos a traer, de otras ciudades, empresas que nos digan cómo debe hacerse una festividad vernácula y originaria de las entrañas del ser cartagenero.

La cuarta es reconocer que la contratación del IPCC con una empresa foránea es legal..., ¿pero legítima? En efecto, la legalidad surge del carácter o coherencia de quien toma una decisión con las características, prerrogativas o funciones que la ley le permite a quien adopta o posee una determinada investidura. Para el caso concreto, la norma autoriza al director del IPCC a celebrar contratación directa con entidades como Plaza Mayor de Medellín; igual, así se hacía antes de 2022 con el Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de Cartagena.

El asunto toma otro cariz si no se evalúa la legalidad del acto, que es altamente probable que salga bien calificado, por su pertinencia legal, en la investigación de la Personería; pero, en torno de si es legítimo o no que se le encargue la organización de las fiestas a un tercero no local, sí que tiene una connotación problemática y, por ello, discutible.

De hecho, así lo reconoció el mismo director del IPCC en entrevista brindada a nuestro diario la semana pasada, en la que expresó que ese tipo de administración de nuestras fiestas se debe debatir con el Concejo para que el próximo año sean cartageneros los que gestionen los eventos, como se hace en Medellín, Bogotá, Cali o en Barranquilla, donde cuentan con entidades cuya naturaleza legal faculta y permite la gestión administrativa, jurídica y financiera con mucha más agilidad que lo que tenemos.

Queda claro entonces que entregar el evento a quien no conoce la cultura local, los sentimientos y valores asociados a tradiciones, a expresiones populares, a formas de relacionarse del cartagenero con sus manifestaciones intangibles, es inadecuado. Y esa es la discusión que hay que dar.