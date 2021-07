La historia del Colegio San Felipe Neri es representativa de lo que no debe ocurrir con nuestras instituciones escolares en los aspectos materiales.

Su comunidad educativa tiene más de cuatro años esperando, tras distintas promesas de las diferentes administraciones que han visto pasar por los despachos oficiales, el cumplimiento del sueño de contar con una edificación que dignifique la hermosa, compleja y grave labor de enseñar, y que propicie un ambiente adecuado para aprender.

Si están los presupuestos para edificar y mantener las instituciones educativas, no se entiende cómo se dejan caer a pedazos. Las escuelas privadas que se administran bien cuentan con presupuestos menos robustos para mantener en pie oficinas, auditorios y salones de clase, tal vez porque cada peso proviene de padres de familia acostumbrados a exigir calidad en beneficio de sus hijos, en tanto que en las públicas aquellos suelen sentir que lo que se les da no es un derecho sino un regalo.

Por supuesto que es una visión errada. Nada más hay que ver cómo operan y se mantienen en óptimas condiciones las escuelas públicas en otros países e, incluso, en otras regiones de Colombia, para comprender que todo comienza por el nivel de responsabilidad política y gerencial de quienes concurren a la dirección y administración de todo lo relativo al sector educativo y, singularmente, de la educación escolar.

Habría que partir del convencimiento de que la educación, desde tempranas edades, pero la buena educación, es la garantía concreta, junto con el amparo de un hogar medianamente funcional, para que cada individuo encuentre bases sólidas que se requieren a fin de identificar la verdadera vocación y desplegarla; o, al menos, desarrollar un recorrido laboral que gratifique en forma aceptable los afanes de una vida enfocada.

Un entorno amigable, limpio y aseado, bien ornamentado, con acabados decentes, canchas deportivas, bibliotecas, laboratorios, salones amplios, tecnologías e informática y muebles apropiados para la transmisión del conocimiento y el aprendizaje interesado, transforma vidas incluso más allá de lo académico.

No se puede aspirar a mejorar si no se conoce lo mejor; y cuando la pobreza no deja que en el hogar se encuentren las claves para una adusta comparación, la escuela pública tendría que brindar esos elementos básicos para abrir la mente de los educandos, poniéndolos al borde de ese afán de superación personal que lleva implícito el reto de querer transformar positivamente el entorno en que se vive.

Por fortuna, la actual administración se ha comprometido a entregar una nueva planta en el San Felipe Neri a más tardar a principios de 2023, después de haberse superado, según lo informado, vicios de planeación en el contrato que se había adjudicado desde 2017.

Ojalá que la planeación del nuevo contrato se atreva a ser larga de miras.