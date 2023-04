La Semana Mayor

Para concluir el ciclo de editoriales sobre la temporada de Semana Santa, imposible sustraerse de su sentido de fondo, que para muchos sólo constituye una oportunidad vacacional, pero para otros más es, además, un espacio de reencuentro con la vida espiritual.

Si la mayoría podemos aprovechar estos días para disfrutarlos principalmente con la familia, para estrechar lazos y fortalecer el afecto, lo que puede hacerse extensivo con los amigos, es también época propicia para acercarnos a momentos de introspección que tanto vigorizan el entendimiento, el carácter y el sosiego del alma inquieta.

La Semana Santa así entendida no es solo una oportunidad de reflexión para los creyentes. Lo es también para quienes no practican ningún credo, pero consideran importante reservar espacios para la vida espiritual.

Entonces esta Semana especial también tiene sentido para los no creyentes y para los no cristianos en la medida que se relaciona con una persona en la historia, concreta, que encarnó –encarna– valores de profundo contenido universal, que fue víctima de los poderes dominantes de su entorno, a los que se enfrentó pacíficamente a través de la resistencia pasiva, basada en el amor y el respeto a la dignidad del hombre, incluso de sus enconados contradictores. Y con esa conducta, cambió la historia del mundo.

El legado de su vida y obra temporal han marcado la fundación y devenir principalmente del hemisferio occidental y, aun cuando un laicismo exacerbado ha propuesto extirpar de la sociedad, y especialmente del Estado, toda influencia religiosa o eclesiástica, extremo que ha supuesto incluso reñir con esos valores fundacionales, inspirados en la libertad responsable y en el respeto absoluto por la dignidad humana en cualquier circunstancia y sobre cualquier individuo, Occidente marcha indefectiblemente bajo ese sello a pesar de las circunstancias y de los ajetreos ideológicos o políticos.

Por supuesto, esta Semana tiene un significado mayor para los cristianos, quienes, alrededor de la muerte de Jesús de Nazareth, fijan la centralidad de las celebraciones de estos días en su muerte en la cruz puesto que, como lo ha señalado Francisco, a través del madero eligió entrar en nuestra historia por la vía más difícil, con lo cual fijó un mensaje poderoso para sus seguidores, y es que no hay dolor o angustia que no pueda soportarse si se sobrenaturalizan como cruz personal, haciéndolos, por ende, tolerables; porque precisamente allí donde se piensa que Cristo no puede estar, esto es, en el máximo sufrimiento temporal que cada cual padece, allí ha llegado antes.

Mucho hay, entonces, para pensar y repensar en estos días que faltan hasta el domingo de pascua, en medio de los ajetreos propios de esta temporada especial. Negarse un tiempo para la introspección, la oración o la meditación trascendental es, a no dudarlo, una especie de pérdida.